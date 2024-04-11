Погода в Москве летом будет переменчивой, три летних месяца могут быть в среднем немного теплее нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пока можно говорить о том, что лето в Москве, в среднем за все три месяца, будет чуть теплее климатической нормы, на 1-1,5 градуса», — сказал Леус изданию «Лента.ру».

При этом, по словам синоптика, надеяться на длительную жару или на длительную прохладу не стоит, поскольку погода будет «очень неустойчивой и переменчивой».

Длительных дождей ожидать также не следует, предупредил Леус. По его прогнозу, осадки будут короткими и интенсивными.

«Погода будет меняться часто и резко. [Что касается апреля], мы прожили только первую декаду, говорить о том, что он жаркий, пока не правильно. Посмотрим, что будет дальше», — отметил синоптик.

В начале апреля Леус рассказал RTVI, что в центральной части России летом ожидаются резкие смены температуры, ожидать устойчивых периодов теплой и сухой погоды не стоит. Периоды относительно теплой погоды будут часто сменяться периодами дождей с грозами и периодами похолодания, прогнозирует Леус.

Март 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщили ранее специалисты европейской климатической службы Copernicus. По их данным, каждый из последних 10 месяцев становился самым жарким в истории наблюдений; прошедшие 12 месяцев стали самым жарким периодом из когда-либо зарегистрированных.