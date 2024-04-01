Во вторник, 2 апреля, в Москве температура воздуха поднимается до 22-23 градусов, сообщил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Такую температуру в начале апреля он назвал «уникальной» для столицы.

«Предыдущий рекорд максимальной температуры для 2 апреля был зафиксирован в 1951 году и составляет 17,4 градуса. То есть превышение над предыдущим рекордом может составить целых 4-5 градусов — это очень значительное повышение температуры», — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что рекордный результат, вероятнее всего, может быть установлен и для 1 апреля. По его оценке, максимальная температура составит примерно 20 градусов.

Шувалов подчеркнул, что 3 апреля москвичей ждет первое понижение температуры на 5-8 градусов, а также кратковременные дожди. «В четверг температура в дневные часы не превысит 6-9 градусов тепла. В ночь на пятницу ожидаются слабые заморозки от 0 до минус 3 по Москве и 5-8 градусов в дневные часы», — заключил он.

О том, что в начале апреля в Москве будет рекордное для этого времени тепло, ранее сообщила «Комсомольской правде» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она указывала, что если температурные показатели достигнут 17 градусов тепла, то это станет рекордом «за все 145 лет наблюдений за погодой».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в апреле температурные показатели будут выше климатической нормы во многих регионах России. По словам синоптика, это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и даже Уральского федеральных округов, а также Камчатки, Хабаровского края и Приморья.

Прохладнее будет на севере Урала и в Сибири. Там температурные значения будут соответствовать климатической норме, а иногда и опускаться до более низких показателей, отметил Вильфанд.