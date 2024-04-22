В 2023 году глобальные военные расходы увеличились до $2,44 трлн. Таким образом рост достиг 6,8% и стал рекордным показателем с 2009 года, сказано в обзоре Trends In World Military Expenditure, который опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Эксперты пояснили, что рост военных расходов связан в первую очередь с боевыми действиями на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

«Военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, при этом значительное увеличение расходов было зафиксировано в Европе, Азии, Океании, а также на Ближнем Востоке», — сказано в обзоре.

Как отмечает SIPRI, общие расходы составили 2,3% мирового ВВП. В пятерку лидеров по тратам вошли:

США — $916 млрд (3,4% ВВП);

Китай — $296 млрд (1,7% ВВП);

Россия — $109 млрд (5,9% ВВП);

Индия — $83,6 млрд (2,4% ВВП);

Саудовская Аравия — $75,8 млрд (7,1% ВВП);

На эти страны вместе пришелся 61% мировых военных расходов. По данным института Россия в 2023 году потратила на оборону на 24% больше по сравнению с 2022 годом. Согласно исследованию, с 2014 года военные траты Москвы увеличились на 57%.

При этом в докладе SIPRI говорится, что данные по российским расходам «весьма неопределенны» из-за растущей непрозрачности финансовой системы России. В дополнение к госбюджету средства в военную сферу поступали из внебюджетных источников. Несмотря на то, что эти взносы гораздо меньше бюджета, подсчеты могут быть занижены, отмечает институт.

«Увеличению военных расходов России в 2023 году во многом способствовали экономические показатели страны, которые превзошли ожидания, несмотря на значительное сокращение нефтегазовых доходов страны», — говорится в обзоре.

Согласно исследованию, военные расходы России продолжат расти в ближайшие годы.

При этом военные расходы Украины в 2023 году составили $64,8 млрд долларов. С 2014-го этот показатель вырос на 1270%.

Также SIPRI подсчитал, что в прошлом году 31 страна НАТО потратила на оборону $1,341 трлн (55% общемирового объема). При этом доля США составила 68%, расходы выросли на 2,3% к 2022 году.

Также, согласно данным института, в 2023 году большинство европейских членов альянса увеличили военные бюджеты, их доля в общих расходах — 28%, что стало самым высоким показателем за последние десять лет. Оставшиеся 4% у Канады и Турции.

В SIPRI также уточнили, что методология расчета военных расходов института отличается от методологии, которую использует альянс для составления годовых отчетов. «В результате данные SIPRI могут не совсем совпадать с информацией, опубликованной НАТО», — сказано в документе.