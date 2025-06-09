В России с осени 2026 года или начала 2027-го могут начать чипировать всех собак в обязательном порядке, для этого на федеральном уровне следует создать систему их учета. Об этом на заседании рабочей группы заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, передает корреспондент RTVI. Траты на реализацию инициативы могут составить 82-83 млн рублей.

Обязательная маркировка собак на текущий момент есть в более чем 20 регионах России, требования и условия отличаются в зависимости от субъекта страны. Кроме того, маркировка сейчас — это не только чипирование: например, владельцы животных могут также использовать клеймо, бирку или биометрию.

«Мы сейчас говорим про собак. То есть мы сейчас не покушаемся на хорьков, канареек, змей там и так далее, речь идет пока только о собаках. Это будет отрегулировано актом правительства, который скажет, что виды животных, которые подлежат регистрации, они такие-то», — сказал Бурматов.

По его словам, «самая главная логика и задача этого законопроекта — в том, чтобы мы каждое животное привязали к конкретному владельцу».

«Почему? Потому что без этого у нас с вами не поедет система, связанная с изменением в КоАП. То есть мы не сможем наказывать того или иного владельца за самовыгул, за покусы, сложнее будет к уголовной ответственности привлекать и так далее», — сказал депутат.

Речь идет о том, что создается федеральная база собак, которые должны быть промаркированы и поставлены на учет.

«Маркировкой занимается сам владелец собаки за свой счет. А вот учет в федеральной базе производится безвозмездно», — пояснил автор законопроекта.

Соавтор поправок, сенатор Ольга Епифанова уточнила, что чипирование должно стать единственным способом маркировки собак.

«Если мы сравним, например, собаку с автомобилем, то есть получается, что у нас вот это клеймо породы — это марка машины, а чип — это государственный номер, по которому мы опознаем у машины владельца. Поэтому мы настаиваем на том, что должен быть единственный вариант, это только чипирование и полный учет в федеральной базе», — пояснила она.

Парламентарий пояснила, что чип — это «не сим-карта, которую можно выдрать из тела животного».

«Чип имеет единственный индивидуальный уникальный идентификационный номер. Достаточно поднести вот такую штучку (сканирующее устройство) и считать весь номер этого чипа. В случае передачи или продажи животного номер чипа документально закрепляется за хозяином и учитывается в базе. Соответственно, мы очень быстро найдем владельца, который выбросил собаку на улицу, и сможем каким-то образом с ним дальше разбираться дальше», — заявила сенатор.

Для реализации закона понадобится 82-83 млн рублей, эти средства планируется включить в федеральный бюджет на 2026 год. Если закон примут, он может вступить в силу уже в 2027 году, сообщил Бурматов. Он подчеркнул, что уже трижды предлагал законопроекты о чипировании, допустив, что «может, с четвертого раза получится».

Рабочая группа приняла решение направить законопроект в правительство для получения официального отзыва, которое требуется по регламенту Госдумы для внесения инициативы на обсуждение палаты парламента. Следующая встреча группы состоится 7 июля.

«Мягкая модель регулирования»

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Самокиш на заседании сообщил, что рабочая группа еще не отказалась полностью от идеи лицензирования заводчиков. Но она также предложила создать автономную некоммерческую организацию (АНО) для регулирования этой сферы.

«Мы не ставили никаких вообще фискальных целей, что всех собак выведем на свет божий, обложим налогами и так далее. <…> Особое внимание обращу на то, что если физические лица, у которых есть двое дворняг, там их как-то скрещивают и, соответственно, свое потомство бесплатно раздают, это тоже заводчики. И они тоже могут регистрироваться, соответственно, получив личный кабинет и регистрируя потомство своих питомцев», — добавил парламентарий.

По его словам, «предлагается крайне мягкая модель регулирования».

Также на заседании депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с идеей законодательно закрепить приоритет здоровья и жизни человека над здоровьем и жизнью животного. Она намерена разработать соответствующий законопроект и представить его рабочей группе.

«Я считаю, что если мы это пропишем как приоритет, тогда будет понятно вообще, о чем наша работа, тогда не будет возникать вопросов, кто на кого мы ориентируемся, принимая те или иные законы», — пояснила Буцкая.

В июне 2024 года Минприроды сообщило о планах ввести обязательную идентификацию животных с присвоением им уникальных номеров. По задумке властей, владельцы питомцев будут обязаны передавать информацию о своих любимцах в единую федеральную систему ветеринарного учета.

В Минприроды сообщили, что законопроект направлен на устранение «правового пробела в вопросах обращения с животными». Авторы документа считают, что маркировка и учет питомцев помогут повысить ответственность владельцев. Если животное окажется на улице или укусит людей, хозяина будет легче привлечь к ответственности благодаря идентификационному номеру питомца.