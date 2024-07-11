Система противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в Польше, приведена в полную операционную готовность для защиты Североатлантического альянса, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Этот комплекс предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Столтенберг назвал такую подготовку важным шагом для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет.

«Противоракетная оборона является важнейшим элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне», — отметил генсек альянса.

В сообщении НАТО сказано, что ключевые элементы противоракетного щита НАТО включают два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии, а также эсминцы ВМС США из Роты, Испания, и радар раннего оповещения в Куреджике, Турция.

«Aegis Ashore носит исключительно оборонительный характер», — сказано в заявлении альянса.

Комплекс Aegis Ashore имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки Mk 41, на каждой из которых восемь контейнеров для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3. Система находится на американской базе противоракетной обороны в польском Редзиково.

Поселок Редзиково расположен в 200 км от Калининградской области. США решили построить там базу 2009 году при президенте Бараке Обаме. Предполагалось, что объект будет поставлен на боевое дежурство в 2018 году, но сроки сдвинулись на пять лет. По данным СМИ, на строительство комплекса было потрачено около $850 млн.

В конце мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что у стран Североатлантического есть менее 5% необходимых мощностей в области противовоздушной обороны для защиты государств Восточной и Центральной Европы от полномасштабного нападения.

23 мая премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили приступить к созданию системы ПВО Евросоюза. Как писал Bloomberg, система должна быть способна «защищать общее воздушное пространство ЕС от ракет, самолетов и беспилотников».