Обязательная эвакуация гражданского населения объявлена в Купянске, а также в соседних Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общинах Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в в эфире украинского телемарафона.

По его словам, указанные населенные пункты находятся достаточно близко к линии фронта.

«Сейчас ухудшается военная ситуация. В связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи», — отметил Синегубов (цитата по «Страна.ua»).

Он связал необходимость эвакуации с продолжающимися обстрелами. Синегубов отметил, что на данный момент в Купянске остается около четырех тысяч жителей, большая часть из которых — пожилые люди.

Кроме того, харьковские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из общины Боровской Изюмского района. По словам Синегубова, всего в поселке 250 таких семей.

Глава областной военной администрации добавил, что эвакуационные мероприятия будут усилены, поскольку местные жители неохотно покидают свои дома.

Как объяснил Синегубов, эвакуация объявляется в связи с тем, что российские войска приблизились к реке Оскол, частично протекающей по территории Харьковской области. Купянск находится на восточном берегу реки.

Согласно сводке Минобороны от 14 октября, бои на купянском направлении продолжаются, российские войска продвигаются, занимая «более выгодные рубежи и позиции».

В начале октября автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сообщал, что ВС России продолжают наступление на Купянско-Сватовском направлении к западу от Песчаного «с целью выйти к реке Оскол». По данным канала, российские штурмовые группы находятся менее чем в четырех километрах от русла реки, выход к которой позволит перерезать часть трасс, через которые осуществляется снабжение некоторых подразделений ВСУ.

В первые дни военной операции на Украине Купянск был занят российскими войсками. В сентябре 2022 года город перешел под контроль Киева. Бои на этом направлении продолжаются.