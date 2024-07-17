Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, задержанный по делу о коррупции и мошенничестве, обвиняется в получении взяток на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем телеграм-канале.

В сообщении СК говорится, что, по данным следствия, Кибовский за взятки помогал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.

«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — передает ведомство.

О задержании Кибовского СК сообщил 17 июля. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток (ч.6 ст.290 УК) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК). Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие ходатайствует об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие материалы поступили в Замоскворецкий суд Москвы 17 июля, обратил внимание RTVI.

За несколько дней до задержания Кибовского, 11 июля, Кунцевский районный суд Москвы расторг брак экс-главы столичного депкульта с Анастасией Кибовской и разделил имущество бывших супругов.

«Суд 11 июля удовлетворил исковое заявление Анастасии Кибовской о разделе совместно нажитого имущества и расторжении брака с Александром Кибовским», — приводит заявление пресс-службы суда агентство «Москва».

Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы в 2015-2023 годах. После выборов мэра осенью 2023-го чиновник не вошел в состав нового столичного правительства. В ноябре Кибовский был назначен представителем аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России.