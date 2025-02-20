Следственный комитет начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова, рассказал РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал парламентарий.

Ранее Бурляев сообщил, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. По его словам, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

Согласно официальной версии, дуэль между Лермонтовым и оставным майором Николаем Мартыновым состоялась 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук в Пятигорске. Согласно этой версии, поэт выстрелил не в противника, а вверх, тогда как тот целился и попал ему в грудь. Лермонтова похоронили на пятигорском кладбище, но в 1842 году его бабушка получила разрешение императора Николая I перезахоронить останки в семейном склепе в Тарханах (Пензенская область).

В разговоре с «Газетой.ру» Бурляев уточнил, что передал депутатский запрос лично главе СК Александру Бастрыкину на их встрече 4 ноября 2024 года. Артист высказал версию, что Лермонтова, как и Пушкина, могли убить в результате «заговора русофобов», которые «всегда были на Руси».

В Совете Федерации в свою очередь предложение Бурляева сочли «информационным шумом», который только мешает работе следственных органов. Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с Инфо24 также назвал запрос Бурляева в СК пустым занятием и самопиаром.

Кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая отметила, что в исследовании обстоятельств гибели поэта остается «множество белых пятен», но «вряд ли что-то новое может быть открыто в этом вопросе»

В 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов», где сам сыграл главную роль. Как напомнил «Коммерсантъ», фильм тогда не пустили в прокат, в чем артист обвинял «государственный заговор определенной мистической организации» — масонов.