Следствие рассматривает отказ двигателей в качестве одной из приоритетных версий крушения самолета Falcon 10, в результате которого погибли двое россиян. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», ― говорится в релизе.

Сотрудники СК проводят обыски и изымают документы, имеющие значение для следствия. Ведомство также принимает меры для транспортировки в Москву выживших в крушении россиян.

По данным СК, частный самолет Falcon 10, зарегистрированный в реестре гражданских воздушных судов России, потерпел крушение в Афганистане 20 января около 19:30 по московскому времени.

Борт должен был перевезти в Москву из Таиланда супружескую пару. Пролетая над Афганистаном, самолет перестал выходить на связь. В крушении выжили два пилота и двое медицинских работников, они получили травмы. Двое пассажиров погибли на месте.

Как писали СМИ и телеграм-каналы, Falcon 10 перевозил россиянку Анну Евсюкову, которая попала в больницу во время отдыха в Таиланде и была подключена к аппарату ИВЛ. Ее сопровождал муж Анатолий Евсюков. На борту также находились пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Павел Попов и Игорь Сывороткин.

По данным Mash, у Евсюковой был диагностирован «стафилококковый эпидермолиз с развитием септического шока, полиорганная недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит». Канал утверждает, что ее могли бы перевезти в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» с возможностью подключения к аппарату ИВЛ, однако тайские врачи якобы запретили транспортировку, сославшись на тяжелое состояние пациентки.

Мужу Евсюковой, как пишет Mash, пришлось «срочно искать альтернативу совместно с московскими врачами», в результате он нанял для перевозки жены частный борт. По данным канала, самолет находился на балансе компании «Атлетик групп», оформленной на жену пилота Грачева Екатерину Агапову. Фирма не занималась пассажирскими перевозками и не имела на это лицензии.

По словам источника RT, перелет был организован через страховую компанию и фирму «Джет Аэро» пилотов Белякова и Грачева. При этом у фирмы тоже не было лицензии на коммерческие перевозки и санитарные рейсы, отметил собеседник телеканала.

По данным Shot, после после отказа двигателей Falcon 10 планировал около 25 минут, пролетев примерно 150 км. Перед крушением пилоты смогли поднять нос джета, из-за чего удар при падении пришелся на центральную часть фюзеляжа. Благодаря этому пилотам удалось «избежать больших жертв», пишет канал.

СК возбудил по факту крушения самолета уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 263 УК).