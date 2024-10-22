Заказчик был готов заплатить 20 млн рублей за убийство бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает Следственный комитет (СК). Покушение на Алихаджиева произошло 10 октября в Одинцово — злоумышленник сделал не менее четырех выстрелов. Пострадавший был госпитализирован.

По сообщению СК, задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель покушения. Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что оба фигуранта доставлены в следственные органы. О личностях задержанных и о возможных мотивах ничего не сообщается.

Следствие установило, что в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей. Тот согласился, после чего ему была выплачена предоплата в 500 тыс. рублей.

Также заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем, фотографии и всю имеющуюся информацию о жертве. Перед совершением нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним, добавили в СК.

Покушение было совершено вечером 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа Подмосковья. На месте происшествия нашли четыре гильзы и две пули, отмечал источник RTVI. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что неизвестный «произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения, причинив ему два огнестрельных ранения». Алихаджиева после происшествия доставили в реанимацию.

Телеграм-канал «112» писал, что в момент покушения Алихаджиев был дома, в него стреляли через окно на веранде. Одна пуля попала чиновнику в спину, другая в челюсть, отмечал Mash. После случившегося Алихаджиев смог позвонить жене, а когда приехали врачи скорой помощи, чиновник мог самостоятельно передвигаться и был в ясном уме. Лишь в больнице стало понятно, что ему нужна помощь, пишет «112».

Шерип Алихаджиев в начале 2000-х годов возглавлял Шалинский район Чечни. «112» называет его «ближайшим соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова во вторую чеченскую кампанию. В 2002 году ФСБ сообщила, что в доме Алихаджиева обнаружили «значительное количество оружия и боеприпасов». Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ст. 222 УК).

В том же году на Аликхаджиева уже покушались. Чиновник рассказывал, что самодельное взрывное устройство было заложено в его служебном кабинете, заряд обезвредило саперное подразделение. В 2003 году президент России Владимир Путин наградил Алихаджиева орденом Мужества.

В 2006 году Аликхаджиев был назначен зампредом правительства Ингушетии. В 2007 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чиновника «преступником», отметив, что он проходит в республике по уголовному делу.

Mash, «Коммерсантъ» и РИА Новости называют Алихаджиева помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова. Сам парламентарий в разговоре с РЕН ТВ это не подтвердил, уточнив, что «когда-то знал» пострадавшего.