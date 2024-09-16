Начальник 4924-го военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин стали фигурантами уголовного дела о получении взятки на сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, офицеры в 2021 году вступили в сговор с представителями Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности». Предприятия исполняют госконтракты на поставку электропродукции и кабеля для Минобороны на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Следствие считает, что с 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили от представителей предприятий более 11 млн рублей в обмен на беспрепятственную приемку продукции военного назначения и работ по госконтрактам, а также за общее покровительство.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Фигуранты признали свою вину, сообщили в СК. Проверяется их причастность к другим преступлениям, связанным с хищением средств на нужды гособоронзаказа.

В начале сентября бывших сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина арестовали по делу о получении взятки на сумму 7,7 млн рублей. По версии следствия, замгендиректора компании «Оборонтест» Александр Сухарев платил офицерам за беспрепятственную приемку работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, общее покровительство и «попустительство по службе».