Управление Следственного комитета (СК) по Белгородской области отказалось возбуждать уголовное дело из-за смерти в СИЗО волонтера Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам. Об этом сообщило издание «Фонарь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ответе СК от 20 июня говорится, что данных, свидетельствующих о совершении преступления или «каких-либо противоправных действий» со стороны сотрудников изолятора и заключенных в отношении Демиденко, не установлено. Как утверждает ведомство, это в том числе подтверждается «средствами объективного контроля, имеющихся в учреждениях ФСИН».

Александр Демиденко — белгородский волонтер, который после начала военной операции на Украине принимал украинских беженцев у себя дома и помогал им вернуться на родину. Его коллеги сообщали, что с мая 2022 года по октябрь 2023-го активист разместил таким образом около тысячи человек.

Демиденко критиковал условия, в которых беженцам приходилось ждать очереди на белгородском контрольно-пропускном пункте (КПП) «Колотиловка», и просил власти региона установить там палатки с обогревом и горячей водой. В связи с этим активиста несколько раз вызывали на КПП, где проводили «воспитательные беседы», утверждал он в разговоре с «Би-би-си».

В октябре 2023 года Демиденко привез к погранпереходу женщину с онкологическим заболеванием. На КПП у него отобрали паспорт, после чего мужчина перестал выходить на связь. «Би-би-си» со ссылкой на очевидцев писало, что Демиденко увезли люди в камуфляже, приехавшие на машине с символикой Росгвардии. Спустя три дня после пропажи волонтера привезли домой. Жена активиста Наталья Вишнякова рассказала «Пеплу», что на его теле было множество синяков.

В этот же день в квартире Демиденко прошли обыски, после чего мужчину задержали. Затем Мировой суд Белгородского района арестовал Демиденко на 10 суток по административному протоколу о распитии алкоголя в запрещенных местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП). После окончания срока ареста активиста снова отправили в спецприемник по той же статье.

1 ноября Демиденко отправили в СИЗО по делу о незаконном обороте взрывных устройств. (ч. 1 ст. 222.1 УК). В прокуратуре заявили, что во время обыска у него изъяли ручную осколочную гранату «РГ-42» и два взрывателя ― для гранат и для мин. Как объяснила жена активиста, ее муж часто выкапывал на участке «находки времен Второй мировой войны» и «сделал дома небольшой музей».

Позднее сын Демиденко рассказал, что против волонтера якобы возбудили уголовное дело о госизмене и что 15 апреля его планируют этапировать в Санкт-Петербург. Адвокат волонтера Елена Палымова в разговоре с «Медиазоной»* не подтвердила эту информацию.

5 апреля Демиденко нашли мертвым с раной на левом предплечье. О его смерти в СИЗО стало известно спустя три дня. «Фонарь» со ссылкой на родственников погибшего пишет, что при этом на его лице были ссадины и кровь возле носа, а на ухе ― гематома.

После смерти Демиденко сын волонтера написал в своем телеграм-канале, что считает возможной причиной смерти суицид. Однако позже он отредактировал пост и убрал оттуда фразу о возможном самоубийстве.

«Я забыл, что отец жаловался на сердце. И он еще 10 лет назад пил глицерин иногда. Может быть, просто не выдержал ситуации», ― написал Олег Демиденко позже.

Во ФСИН утверждали, что Демиденко покончил с собой. «Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в ведомстве.

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