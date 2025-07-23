Следственный комитет России потребовал арестовать главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Оба задержанных проходят по делу о даче взятки сотрудникам полиции.

«Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц)», — сказал собеседник агентства.

Аналогичное обвинение предъявлено и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой.

«Вину в этом преступлении оба они не признают», — заключил источник.

Следственный комитет считает Трифонова причастным к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов России за предоставление информации о ЧП и последствиях, которую журналисты получали через интернет-мессенджеры.

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик подтвердил ТАСС факт предъявления обвинения журналисту. По словам Михальчика, «после того, как его подзащитного продержали около 20 часов сначала во дворе, а затем в здании СК по ЦАО, ему предъявили обвинение в даче взятки, но вину он не признал».

Утром 22 июля в редакции Baza и в квартире у главреда провели обыски. Силовики изъяли документы, рабочую и личную технику журналистов. Задержали пятерых сотрудников издания и Трифонова.

Позже пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России). В СК уточнили, что правоохранители выявили факты незаконной передачи информации «ограниченного доступа» в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Переданные сотрудниками сведения «публиковались в одном из телеграм-каналов».

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, также была пресечена деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Она отметила, что сотрудники полиции передавали информацию, ставшую им доступной в рамках исполнения служебной информации, третьим лицам.