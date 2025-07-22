Утром 22 июля в редакции Baza провели обыски, силовики изъяли документы, рабочую и личную технику журналистов. Задержали пятерых корреспондентов и главного редактора Глеба Трифонова, к нему и еще одной сотруднице не пускают адвокатов. В СК сообщили, что их подозревают в даче взятки. Что известно о задержанных, и в связи с чем правоохранители проверяют издание — в материале RTVI.

«Перестали выходить на связь»

Об обысках в редакции телеграм-канал Baza сообщил утром во вторник. Полиция и ОМОН пришли также в квартиру главреда Глеба Трифонова, связь с ним оборвалась.

«Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти. Позже сотрудники полиции пришли в офис редакции <…> Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь», — написали журналисты.

Обыски в четырех регионах

Чуть позже пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении в Москве уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России).

Как уточнили в СК, правоохранители выявили факты незаконной передачи информации «ограниченного доступа» в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Переданные сведения затем опубликовали в одном из телеграм-каналов.

«В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что устанавливают личности полицейских, передававших информацию, а также их соучастников.

«Связано ли это дело с обысками в редакции Baza и задержанием главного редактора издания Глеба Трифонова — неизвестно», — отреагировали на новость журналисты.

Источники РИА Новости сообщили, что речь идет именно о телеграм-канале Baza.

Задержали полицейских

Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России пресекли деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД, написала официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, полицейские передавали информацию, ставшую им доступной в рамках исполнения служебной информации, третьим лицам.

«Указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение», — отметила Волк.

Она добавила, что силовики продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. По результатам работы всем участникам противоправной схемы дадут правовую оценку.

«Процессуальный статус неизвестен»

Как сообщила Baza, полицейские изъяли из офиса телефоны, компьютеры и документацию.

«Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику. Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова до сих пор неизвестно. Связи с ним нет», — уточнили авторы статьи.

Позже стало известно, что главреда доставили на допрос в рамках дела о превышении должностных полномочий.

Как рассказал сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов, обыски могут быть не связаны со сливами «сводок».

«Очень сильно вряд ли. То есть я думаю, что нет. А что там реально происходит и как это связано с уголовным делом, конкретно мне пока сложно сказать, если честно говоря, поэтому мы не знаем, у нас нет информации», — заявил он телеграм-каналу Readovka.

На связь Трифонов не выходил уже несколько часов. Адвокат Алексей Михальчик заявил, что информации о его местонахождении до сих пор нет.

«И фактически [правоохранители] ограничивают защиту от возможности вступить в уголовное дело. На данный момент срок административного задержания истек, и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова», — подчеркнул юрист.

Адвокатов не пустили

Около 15:30 стало известно, что задержанный главред и ряд других сотрудников Baza находятся в здании СУ СК по ЦАО Москвы.

«Уголовное дело, по которому идет допрос, находится в ведении следователя Гаврилова. При этом адвокатов, как заявляет защитник Трифонова Алексей Михальчик, отказываются допускать к задержанным уже более двух с половиной часа», — уточнили журналисты.

Представители ведомства в то же время пояснили, что ни у Трифонова, ни у других сотрудников издания адвокатов якобы нет.

Позже двух из пяти задержанных выпустили из здания СК без предъявления обвинения. К третьей задержанной допустили адвоката.

Если информация про недопуск адвоката к Трифонову соответствует действительности, то в данном случае были напрямую нарушены нормы закона и Конституции России, заявила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева. Она напомнила, что любой гражданин имеет «основополагающее право» связаться со своим адвокатом на любой стадии следствия и в дальнейшем давать показания только в его присутствии.

Кроме того, по словам Меркачевой, подобные уголовные дела создают недопустимое давление на журналистику, которая работает с разными источниками информации в различных сферах и в норме поддерживает «хорошие связи в среде правоохранительных органов». Если же у самих этих органов возникли вопросы по поводу источников попавших в СМИ сведений, им следует обратиться в суд.

«Всегда журналисты общались с правоохранителями. Всегда одни поставляли информацию другим. Это было нормальным и закономерным. При этом закон о СМИ позволяет журналисту не раскрывать свои источники — только по решению суда. Соответственно, каждый журналист может руководствоваться этическими стандартами и запрашивать информацию у тех людей, кому он доверяет, на тех условиях, которые он обговаривает», — пояснила правозащитница. Меркачева считает дело Baza «плохим сигналом», поскольку обрубание возможностей налаживания контактов между СМИ и представителями госгорганов, по ее мнению, приведет к исчезновению журналистики. «Все публикации будут основаны на пресс-релизах», — предупредила член СПЧ. Она также не видит ничего предосудительного в том, чтобы журналисты платили источникам за предоставляемую информацию. По словам Меркачевой, важно лишь не причинять вред обществу — в частности, не разглашать персональные данные тех, о ком идет речь в публикациях.

Трифонову предъявили обвинения

Около 18:30 Следственный комитет подтвердил задержание Глеба Трифонова и его коллеги.

В Москве задержаны главный редактор канала «Baza» Глеб Трифонов и его коллега. Их заподозрили в даче взятки и доставили к следователю для допроса.

«Также на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий», — уточнили силовики.

Телеграм-канал WarGonzo предположил, что Трифонова могли задержать из-за публикации расшифровки переговоров разбившегося у Актау лайнера азербайджанской авиакомпании AZAL.

В январе 2025 года Baza утверждала, что решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу и вернуться в Баку экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно. Из опубликованной телеграм-каналом предполагаемой расшифровки следовало, что версии о столкновении с птицами и о взорвавшемся на борту газовом баллоне озвучили именно члены экипажа самолета. Впоследствии власти Казахстана заявили, что версия телеграм-канала не соответствует материалам расследования.