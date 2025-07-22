В Белгородской области, Красноярском и Краснодарском краях задержаны сотрудники местных подразделений ОВД, подозреваемые в «передаче служебной информации третьим лицам», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что под «третьим лицом» подразумеваются авторы телеграм-канала Baza, чей главред сегодня был задержан после обысков.

По словам Волк, задержанные сотрудники территориальных подразделений УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям подозреваются в том, что предоставляли третьим лицам «информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей».

«В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza», — говорится в публикации агентства на основе поста Волк.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении полицейских уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) при передаче информации ограниченного доступа. В ведомстве уточнили, что факты незаконной передачи таких данных были выявлены в трех указанных выше регионах, а сама информация публиковалась «на одном из каналов мессенджера Telegram».

Утром Baza написала, что в ее московской редакции и по месту проживания главреда канала Глеба Трифонова прошли обыски с изъятием техники и документов. «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники утверждает, что Трифонова и других сотрудников редакции, проходящих по делу в статусе свидетелей, просто доставили на допрос в СКР. Сооснователь Baza Анатолий Сулейманов заявил ТАСС, что они были задержаны.

Ранее аналогичным образом обыскивали редакцию уральского издания URA.ru, главреда которого Дениса Аллаярова заподозрили в получении информации от родственника-полицейского за денежное вознаграждение. В итоге на мужчину завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу и арестовали. Впоследствии издание сообщило, что показания на Аллаярова дал его дядя-полицейский, который якобы передавал журналистам служебные сведения.