Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке своему дяде. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Аллаярова задержали вечером 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК). По версии следствия, Аллаяров заплатил 20 тыс. рублей своему дяде — бывшему руководителю отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову — за предоставление URA.RU оперативных внутренних сводок МВД.

Карпову предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (ч. 3 ст. 290 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Он помещен под домашний арест на два месяца — до 4 августа.

Представители защиты просили провести процесс в закрытом режиме, прокурор с этим согласился. При оглашении решения суда мужчина прятал лицо от журналистов, отмечает URA.RU.

Карпову запрещено вступать в контакт со свидетелями и потерпевшими по своему уголовному делу без разрешения со стороны следователя или прокурора. Суд также запретил ему отправлять и получать письма (за исключением сообщений от силовых структур и государственных органов) и пользоваться интернетом.

Карпов может пользоваться телефоном только для вызова врачей, аварийно-спасательных служб при возникновении ЧС, а также для разговоров со следователем и работниками суда.

В главном управлении МВД по Свердловской области сообщили, что Карпов уже не служит в органах правопорядка и был ранее уволен по отрицательным мотивам.

Редакция URA.RU утверждает, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего родственника, который якобы хочет «облегчить свою участь по другому обвинению». По словам адвоката Анастасии Харисановой, во время обысков в редакции и по адресам сотрудников доказательств «о якобы существующей передаче взятки со стороны сотрудника полиции» не обнаружено.

Обыски в екатеринбургской редакции URA.RU прошли 5 июня, силовики конфисковали всю технику. Кроме Аллаярова были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, пишущие на криминальную тематику. После допроса в Следственном комитете их отпустили в статусе свидетелей.