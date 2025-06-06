Обвинения предъявили свердловскому редактору информационного агентства URA.RU Денису Аллаярову и начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, говорится в телеграм-канале судов Свердловской области. URA.RU пишет, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны обвиняемого в преступлении родственника из полиции.

Аллаяров обвиняют по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), Карпова — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Мера пресечения им будет избрана 6 июня в Ленинском городском суде Екатеринбурга.

URA.RU в свою очередь пишет, что Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди, а обыски являются провокацией. По данным издания, допрос редактора закончился накануне вечером, ночь он провел в изоляторе временного содержания.

«От правоохранительных органов в СМИ передана информация об обвинении Дениса в передаче взятки должностному лицу. Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов», — пишет агентство.

По данным издания, Карпова ранее задержали по другому делу и сейчас утверждается, что Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тыс. рублей.

В URA.RU считают, что редактор стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который «таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы».

По информации издания, Аллаяров вину не признает, сам факт взятки отрицает. Также редакция URA.RU подчеркнула, что во время обысков не были найдены доказательства передачи взятки.

«Считаем меру пресечения в виде ареста необоснованной, и рассматриваем такую меру пресечения с учетом статуса Дениса Аллярова, как давление на СМИ», — добавили в агентстве.

Накануне сотрудники силовых структур провели обыск в екатеринбургской редакции URA.RU, конфисковав всю технику. Также следственные мероприятия проводились дома у сотрудников издания. Кроме Аллаярова, были задержаны журналисты, пишущие на криминальную тематику, Сергей Бодров и Анна Салымская.

После допроса в Следственном комитете их отпустили, оставив в качестве свидетелей.