Расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) с диспетчерами, ранее опубликованная российским изданием Baza, имеет «большое отличие» от содержимого черных ящиков. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. Он пообещал, что предварительные результаты расследования будут представлены на следующей неделе.

«Не рассматриваем как слив»

«Я послушал эту “Базу”, мне кажется это больше переговоры с землей какие-то были, которыми владеет страна [Россия]. Я не слышал там переговоров между членами экипажа. В черном ящике есть все переговоры, <…> там немножко больше. Исходя из этого я думаю, что это не слитая из нашей расследовательской группы информация», — сказал Бозумбаев на пресс-конференции 24 января, которая транслировалась в YouTube.

«База» опубликовала 15 января материал под заголовком «Полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося самолета “Азербайджанских авиалиний” с диспетчерами». Эта расшифровка, как утверждается, включает переговоры с диспетчерами Грозного, Ростова-на-Дону и казахстанского Актау и охватывает период с 7:36 до 9:27 утра (мск) 25 декабря.

Самолет Embraer 190, на борту которого было 67 человек, разбился при заходе на посадку в районе Актау 25 декабря около 9:30 (мск). В результате 38 человек погибли, 29 выжили. Лайнер следовал из Баку в Грозный, но его перенаправили сначала в Махачкалу, затем в Актау. В конце декабря Казахстан передал бортовые самописцы в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), подведомственный Минобороны этой страны. Расшифровка началась в Бразилии 3 января и завершилась 7 января, ее официальной публикации пока не было.

Как указало издание, из приведенной расшифровки следует, что «решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку — и в результате лететь в Актау — экипаж <…> принимал самостоятельно».

«Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета в переговорах с диспетчерами. Из записей также следует, что внешнее воздействие на лайнер было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту», — сделала вывод «База».

Бозумбаев заявил на пресс-конференции, что власти не будут искать «источник слива», и призвал дождаться официальных публикаций.

«Зачем мы будем искать источник слива, если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков? То, что где-то в интернете кто-то что-то опубликовал, не означает, что это истина. И есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — отметил казахстанский вице-премьер.

«Нам скрывать нечего»

Канат Бозумбаев сообщил, что черные ящики «сохранны и расшифрованы». По его словам, они уже возвращены в Казахстан и находятся в следственной группе «под эгидой Генпрокуратуры» страны.

«Копии всех материалов [черных ящиков] есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи», — cказал Бозумбаев в ответ корреспонденту ТАСС.

Замглавы правительства страны пообещал, что предварительные результаты расследования обнародуют на неделе с 27 января по 2 февраля. Он подчеркнул, что речь идет не о криминалистическом расследовании, которым занимаются «силовики», а о том, которое ведут авиационные власти.

«Параметры, режимы полета и переговоры экипажа с землей и между собой — они как бы накладываются и будут сделаны определенные выводы. <…> Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе эта предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта <…> Есть сложности, но должны будут уложиться», — высказал мнение Бозумбаев.

Вице-премьер напомнил, что отдельно возбуждено уголовное дело, которое «держит на контроле» генеральный прокурор Казахстана.

«Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа сейчас там продолжается. То есть картинка из двух вещей должна быть сложена. <…> Криминалистическая сфера — немножко другая, мы как гражданские власти туда не вторгаемся. Они в свое время тоже доложат», — заявил Бозумбаев.

Он добавил, что «то же самое» происходит в России и Азербайджане, и что казахстанские силовики находятся «в плотном контакте» с коллегами из обеих стран.

Версии причин крушения и реакция сторон

В день катастрофы борта AZAL 25 декабря было названо несколько версий возможных причин случившегося. В Росавиации говорили о столкновении со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту», в пресс-службе аэропорта Грозного рассказали о перенаправлении рейса из-за тумана, в управлении здравоохранения Мангистауской области, где находится Актау, заявили о взрыве кислородного баллона на борту. Тогда же телеграм-канал Baza обнародовал версию, что Embraer 190 мог сменить курс «из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню».

27 декабря Росавиация признала, что перед падением самолета AZAL Грозный атаковали дроны и что вводился план «Ковер». По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, обстановка в районе аэропорта, когда туда подлетал Embraer 190, была «весьма сложной». По его словам, в то же время в Грозном стоял плотный туман, из-за которого «на высоте 500 метров не было видимости».

28 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым извинился «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Согласно пресс-релизу Кремля, в разговоре «было отмечено», что самолет следовал четко по расписанию и неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного.

«В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорилось в тексте.

29 декабря Алиев заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы]», и что в результате обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Sputnik Азербайджан также передал слова главы государства о том, что Embraer 190 «конечно, был сбит не специально». Президент Азербайджана также потребовал от России признания вины и выплаты компенсаций. Он выразил сожаление, что в России выдвигались «версии о взрыве какого-то газового баллона». По его мнению, «это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

Через неделю Алиев повторил свои требования и добавил, что первоначальные итоги расследования уголовного дела о катастрофе подтверждают версию, согласно которой лайнер AZAL получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержимое ящиков «дало немало интересной информации», которая «по большому счету» не подтверждает данные СМИ о катастрофе.

15 января, после публикации «Базой» материала с якобы расшифровкой переговоров экипажа Embraer 190 и диспетчеров, в Следственном комитете России сообщили, что назначена комплексная судебная экспертиза для оценки действий диспетчеров, системы организации воздушного движения и ПВО. В СК добавили, что следователи прорабатывают «все возможные версии причин трагедии». Дело расследуется по статье 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).