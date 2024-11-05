Главное военное следственное управление СК России установило обстоятельства хищения московского имущественного комплекса Минобороны, состоящего из 24 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 700 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По соответствующему уголовному делу в качестве обвиняемых проходят четыре человека:

Николай Грачев — экс-глава управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск»,

Алексей Асташкин — бывший конкурсный управляющий принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона»,

Евгений Потапов,

Сергей Овчинников — индивидуальный предприниматель.

Первые трое находятся под стражей, четвертый объявлен в розыск. Всем им вменяют ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В случае признания виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей (или в размере дохода за период до трех лет) и ограничением свободы на срок до двух лет.

Следствие считает, что в 2021 году при проведении процедуры банкротства подведомственного Министерству обороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова организовали подложные торги, по итогам которых получили в свое распоряжение московское имущество силового ведомства.

До этого, как сообщили в Следкоме, была установлена причастность троих фигурантов — Асташкина, Грачева и Потапова — к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов по аналогичной схеме — путем организации подложных торгов при процедуре банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» — похитили имущественный комплекс Минобороны в Балашихе из 15 объектов. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В начале октября Тимирязевский суд Москвы рассматривал еще одно уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, фигурантами которого также являлись Асташкин и Грачев. Их обвинили в хищении 238 млн рублей у связанных с Минобороны структур и приговорили к условным срокам и штрафу. Согласно материалам дела, хищения также были связаны с «СУ МР» и остатками по долгу компании.