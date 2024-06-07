Житель Лобни, подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины, задержан, сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Подмосковью. Как отмечает ТАСС, речь идет об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева.

Задержан мужчина 1986 года рождения, сообщает СК. Имя его не называется. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинам возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый не менее восьми раз ударил потерпевшего ножом. Тот умер на месте. «В ходе следствия установлено, что конфликт между ними возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего», — сообщает СК.

Ведомство отмечает, что подозреваемый находится в реанимации — потерпевший во время ссоры также нанес ему ножевое ранение. СК подчеркивает, что следствие даст оценку действиям полицейских «по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего».

Об убийстве Еговцева ранее сообщил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

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