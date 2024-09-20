Следственный комитет России завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве воевавшего за ДНР добровольца из США и военного корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас»). В СК заявили, что установлены все лица, причастные к гибели Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений.

Согласно заявлению СК, обвиняемыми по делу проходят российские военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

Они в зависимости от их роли в преступлении обвиняются в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место (ч. 5 ст. 286 УК, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК, ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК).

По данным следствия, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, вследствие чего тот умер. Это произошло в Донецке 8 апреля этого года.

В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом добровольца. На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин с целью сокрытия преступления переместил останки Бентли с места произошедшего.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, добавили в СК.

Вдова Бентли Людмила рассказывала, что днем 8 апреля они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, где как раз начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бентли, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. Вдова американца утверждала, что его «жестко» задержали военные из 5-й танковой бригады.

По факту исчезновения «Техаса» возбудили уголовное дело, а 19 апреля председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что он погиб.

«Фашизм поднял голову»

Бентли (полное имя — Рассел Боннер Бентли III) родился в 1960 году в городе Остин штата Техас и в юности называл себя социалистом. В возрасте 20 лет он вступил в армию, а в 1980-х годах был направлен на базу в Германии.

По возвращении в США Бентли начал работать в Техасе барменом, а в 1990 году переехал в штат Миннесота, где стал лесорубом, а затем активистом за легализацию каннабиса. Позже Бентли перешел от социализма к коммунизму, а также занялся торговлей марихуаны, из-за чего был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Отбыв срок, Бентли переехал в родной Остин и в начале 2010-х годов стал заниматься обустройством ландшафта. В тот же период американец начал проводить много времени на пророссийских сайтах и занял сторону Москвы в вопросе присоединения Крыма к России.

В 2014 году он прилетел в Донецк и несколько месяцев воевал в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером. Позже американец принял православие, в 2017 году женился на коренной дончанке Людмиле, учительнице английского языка. Бентли получил паспорт гражданина России.

В начале боевых действий на Украине в 2022 году он написал в соцсети, что российские ВС «могут остановиться в Киеве, а могут дойти до Ла-Манша». «Может быть, мы даже освободим Соединенные Штаты!» — добавил он (цитата по France24).

У Бентли был собственный сайт, где он писал, что конфликт в Донбассе — «всего лишь один фронт в глобальной войне». «Фашизм снова поднял свою уродливую голову, и мы здесь, чтобы сражаться и победить его. Правда — одно из наших сильнейших оружий, и моя работа — донести правду до людей западного мира», — утверждал он.