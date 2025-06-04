После «похищения» блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц. Такое решение было принято после изучения материалов, подготовленных органами дознания, сообщил Следственный комитет России (СКР). По какой статье заведено дело, не уточняется.

Все участники инцидента доставлены в московское подразделение ведомства, в ближайшее время они будут задержаны, уточнили в СКР.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, с участием криминалистов столичного СК осматриваются изъятые мобильные телефоны и автомобиль.

Вечером 3 июня в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о похищении мужчины в здании Ярославского вокзала. Очевидцы происшествия зафиксировали на видео, как несколько человек в штатском насильно заталкивали кричащего о помощи мужчину в багажник внедорожника Mercedes с двумя мигалками и номерами АМР. Позже этот автомобиль был остановлен на Киевском шоссе и возвращен к вокзалу для проведения следственных мероприятий.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал сообщения о похищении Щепихина недостоверными. По его версии, задержание проводилось правоохранителями в установленном порядке при координации со столичными структурами.

Дудаев также сообщил, что полиция Чечни начала проверку в отношении блогера. Основанием для этого стали возможные нарушения закона, включая публичные оскорбления религиозных чувств верующих, а также действия, которые можно квалифицировать как унижение человеческого достоинства по национальному и религиозному признаку.

После освобождения Щепихин представил свою версию событий. По словам мужчины, на Ярославском вокзале у него произошла стычка с неизвестными, после чего он вызвал полицию, но правоохранители не успели приехать до момента его задержания. Блогер рассказал, что его насильно вывезли за пределы города и подвергли допросу о возможных связях с украинскими структурами и оппозиционными кругами.