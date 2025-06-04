Большой резонанс вызвало попавшее на видео «задержание» в центре Москвы блогера Арега Щепихина, которого несколько бородатых мужчин в штатском отволокли за руки и за ноги к черному люксовому внедорожнику Mercedes и загрузили в багажник. Блогер позднее появился перед камерами с гематомами на лице и заявил, что его «внаглую грубо похитили» и увезли за город, где «сильно не пытали, больше допрашивали». МВД сообщило о задержании участников операции — но также о проверке в отношении самого Щепихина. Как развивались события и какую реакцию общественности вызвали — в материале RTVI.

Обновление. Следственный комитет (СК) России заявил вечером 4 июня, что в столичном главке ведомства изучили материалы проверки из органов дознания «по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала», и в результате «принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела». «Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль», — сказано в сообщении.

Версия задержанного и реакция МВД

Арег Щепихин, видео беседы с которым показал телеканал «Вести. Дежурная часть», рассказал, что 3 июня между восемью и девятью часами вечера его «похитили» с Ярославского вокзала чеченцы «на левых номерах, левых мигалках, внаглую». Мужчина упомянул, что перед этим начинался некий конфликт, и он позвонил в полицию, но та не успела приехать.

«Они [чеченцы] приехали раньше, меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи, контакты с Украиной, связан ли я с оппозицией», — сообщил Щепихин.

По словам блогера, силовики из другого региона не имеют права производить такие действия на территории Москвы и области, «даже если это чеченская ФСБ».

Как заявил Щепихин, «они» примерно в течение года якобы «терроризировали» его в соцсетях, пока у него не закончилось терпение.

«Очень неприятно стало. Ну я и послал… и чеченцев послал, и мусульман послал. Вот они на это и среагировали», — утверждает мужчина.

Телеграм-канал Baza утверждает, что Щепихин в том же общении с журналисткой упомянул, что ему «уши прикладом пистолета ломали».

Позднее стало известно, что МВД России взялось проверять блогера на экстремизм в связи с возможными «провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики». Согласно релизу ведомства, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму назначат экспертные исследования соответствующих видеороликов, размещенных в соцсетях Щепихина. «По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Версия чеченских властей и реакция МВД

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал блогера «преступником» и «экстремистом», утверждая, что тот «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».

Как заявил министр, с 3 июня МВД Чечни ведет проверку Щепихина в отношении действий, подпадающих под уголовные статьи об оскорблении чувств верующих (148 УК) и об унижении по национальному и религиозному признакам (282 УК). Дудаев перечислил еще четыре статьи УК, по которым, предварительно, можно квалифицировать действия блогера — 354.1 (реабилитация нацизма), 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), 131 (изнасилование) и 276 (помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России).

По версии Дудаева, Щепихин «был не похищен, а задержан», а бородатые мужчины в штатском, попавшие на видео, были «сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы». Он описал действия этих лиц как «профессиональные и слаженные».

Чеченский министр добавил, что «задержание проходило без особо жестких насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, если учитывать тот факт, что он сопротивлялся и пытался сбежать».

«Они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, бога, национальностей, они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной, межконфессиональной розни», — заявил Дудаев.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, со своей стороны, назвал Щепихина «предателем нашего государства» и призвал проверить его на связь с украинскими и западными спецслужбами. Он написал в своем канале, что считает «правомерным» задержание блогера, «который в своих видео позволил себе оскорбительные высказывания в адрес чеченцев, дагестанцев и всех мусульман».

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также обвинил Щепихина в оскорблении чеченского народа и мусульман, а также евреев. Он назвал блогера «животным» и «петухом», который «визжит, как девочка, когда его несут». Чеченцев, которые его задержали, он похвалил: «Красавцы».

«Если бы я его встретил где бы то ни было, в первую очередь моя рука потянулась бы к пистолету», — признался Алаудинов.

Попутно он раскритиковал федеральные правоохранительные органы за бездействие.

«Почему должны чеченцы ехать и останавливать вот этого петуха, когда должны были этим заниматься органы? Почему?» — выступил с упреками командир «Ахмата».

Он добавил, что «просто так оскорблять чеченский народ нельзя». «Мы любим спрашивать за каждое оскорбление, которое нам нанесли. И будем это делать всегда, что бы ни происходило», — заключил Алаудинов.

В МВД России сообщали, что столичная полиция задержала шестерых участников событий на Ярославском вокзале и доставила для разбирательства в управление на станции Москва-Ярославская. «В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы», — говорилось в релизе пресс-службы.

Источники в столичных следственных органах сказали «Московскому комсомольцу», что уголовного дела о незаконном лишении свободы Арега Щепихина не будет, однако впоследствии на фоне широкого общественного резонанса СК сообщил о решении возбудить уголовное дело «по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины».

Телеграм-канал SHOT снял на видео выхода чеченцев после опроса в полиции. На вопрос репортера, зачем они похищали человека, один из мужчин оглянулся на него со смехом и произнес: «Ахмат — сила». «Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. Мужчины уехали на том же “мерседесе” с номерами АМР с Ярославского вокзала», — говорилось в публикации канала.

Телеканал РЕН ТВ показал, что Mercedes GLS-класса с двумя синими мигалками на крыше отъехал от вокзала в сопровождении конвоя полиции. Часть задержанных при этом находились в полицейских автомобилях.

Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах подтвердил принадлежность этих мужчин к Росгвардии.

«По предварительным данным, они из линейного управления Росгвардии, но пока непонятно, к кому относятся и по чьей указке работали», — сказал он.

«МК» пишет, что, по словам участников операции по задержанию блогера, они предупредили о своих действиях службу безопасности Ярославского вокзала, и ее сотрудники им всячески помогали. Они также утверждают, что представились Щепихину и предъявили удостоверения, но блогер якобы оказал сопротивление, после чего его поместили в багажник автомобиля.

Как отреагировали правозащитники и военкоры

Разбирая ситуацию, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева отметила, что блогер «вел себя неадекватно», публикуя оскорбительные видео, но «бородачи вели себя преступно», и их действия можно квалифицировать как «похищение», «угрозу убийством», «нанесение телесных повреждений».

«Второе преступление явно более тяжкое чем первое. Но дело не в этом, а в том, что бородачи ведут себя так, будто показывают, что они выше Права, Законов и Конституции», — написала она в своем телеграм-канале.

Коллега Меркачевой по СПЧ, главред ИА Регнум Марина Ахмедова высказала мнение, что оскорбления, высказанные в соцсетях Щепихина, не имеют никакого значения на фоне того, что его «задержание выглядело как похищение, каковым по сути оно и являлось».

«Если на него заведено дело, то и задерживать его нужно по закону. А не хватать толпой мужчин, одетых в гражданское, но не в форму, и не увозить в багажнике. Это наносит урон репутации федеральной власти, и нанес его не блогер своими высказываниями, а представители Чечни, похитившие человека, и теперь пытающиеся выставить это похищение законным», — написала она.

Военкор Александр Коц выразил удивление, что чеченские «росгвардейцы» бросились задерживать блогера, чьи высказывания оскорбили мусульман, но при этом не имеют «ни кровных, ни юридических, ни понятийных» претензий к чеченскому боевику Хусейну Джамбетову, который «с 14 лет воевал против федеральных войск, с оружием в руках противостоял нам в рядах ВСУ».

«Щепихина-то, конечно, за его помойный рот надо судить. <…> А “росгвардейцы” прямо на этом мерсе с мигалками могут отправиться на задержание ВСУшников, которые на Коране сало резали, например», — рассудил Коц.

Военный волонтер Алексей Живов возмутился объяснением чеченских властей о «правомерном задержании».

«Теперь у нас задержание так выглядит? Мерседес со спецсигналами и спецзнаками у силовиков из Чечни откуда? Почему произошедшее комментирует министр по информационной политике? Ну и самый главный вопрос: куда силовики из Чечни доставили экстремиста Щепихина для следственных действий? Публичные высказывания Щепихина подпадают под статьи о разжигании розни, обычно такими вопросами занимаются отделы по противодействию экстремизму “Центр Э” в МВД и ФСБ», — заключил он.

Военный блогер Роман Сапоньков также обратил внимание на люксовый Mercedes, который был оснащен мигалками. Он процитировал президентский указ, согласно которому такие спецсигналы «устанавливаются на транспортные средства, обслуживающие лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты».

«Возникает вопрос: в ведении какого спецсубъекта находился Mercedes “чеченских силовиков”, которые “задержали” Арега Щепихина? Почему данное транспортное средство используется не по прямому назначению, а для силовых акций в отношении третьих лиц?» — задался вопросами Сапоньков.

Он указал и на другие нарушения закона, которые видит со стороны участников задержания, и предупредил, что «оправданиями правового беспредела» они создают ситуацию, в которой появятся и другие желающие устроить расправу за рамками закона.

Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов назвал случившееся недопустимым произволом и пообещал направить депутатские запросы в Следственный Комитет и МВД. «Только закон и правопорядок. <…> В расследовании данного инцидента необходимо поставить понятную обществу точку», — написал он.

Автор канала Zergulio Сергей Колясников согласился, что расследование необходимо, потому что ситуация, когда «любого человека могут среди бела дня похитить, вывезти в багажнике и прикопать за городом», напрягла общество и напомнила о «святых 90-х».