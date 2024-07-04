Военкор Семен Пегов, автор телеграм-канала WarGonzo, записал интервью с Хусейном Джамбетовым, которого представил аудитории как «чеченского боевика-перебежчика, воевавшего против русских в Чечне и на Украине». «Теперь он раскаялся, решил перейти на сторону России и, будучи прощенным, вернулся в Чечню», говорится в анонсах. Как отреагировали на это в Z-пабликах и что известно о Джамбетове — в материале RTVI.

«Настоящие русские меня поймут». Что было в интервью

Посты-анонсы интервью у Пегова вышли под заголовками «Как понимает миссию русского народа чеченский боевик-перебежчик», «Хусейн Джамбетов: трансформация бывшего боевика ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. RTVI)». Сама беседа состоялась в Чечне и опубликована в двух частях, каждая больше часа.

В начале записи Пегов дал краткую справку о своем собеседнике: «Хусейн Джамбетов в 14 лет воевал против федеральных войск в Чечне на стороне Дудаева, потом долго жил в Европе, работал в Бельгии мясником, в 2022 году он отправился на Украину, где вступил в ряды ВСУ, сотрудничал с ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. RTVI), а в прошлом году перешел на нашу сторону».

По словам военкора, он еще не до конца сформировал свое отношение к Джамбетову.

«Насколько убедительно он раньше выступал против России, настолько же убедительно он сегодня признается в любви к русской цивилизации. <…> Этот человек буквально еще вчера, стоя напротив меня, мог меня убить, воевал под Лисичанском, возможно, против тех ребят, кого я знал лично», — говорит Пегов.

Сам Джамбетов рассказал в интервью, что считает себя гражданином России, который обязан защищать и Чеченскую Республику, и Российскую Федерацию.

В конце первой части беседы он высказал мнение, что «настоящие русские» должны его понять и простить.

«Если у меня хватило наглости выплескивать в Украине пафосные изречения, у меня должно хватить и мужества сказать от чистого сердца великому русскому народу за ту обиду, которую я нанес, я хочу, чтобы они меня простили. Настоящие русские меня поймут. А лжепатриоты — мне до них дела нет вообще», — заявил Джамбетов.

Среди прочего экс-боевик рассуждал о миссиях русского и чеченского народов: «Рамзан Кадыров показал это: наша многонациональная страна Россия нуждается в чеченском народе, именно чтобы сохранить правильную власть. <…> Я для себя решил, что чеченский народ обязан защищать русский народ, чтобы сохранить русский язык, который объединяет нас всех в единую русскую цивилизацию».

Также он упрекнул российское общество за то, что оно не прониклось «духом войны»: «Когда я был в Европе, в Бельгии и потом в Украине, там дух войны чувствовался. А когда я приехал сюда, люди еще не осознали этого, а там они уже пробудились. Это просчет. С этой стороны этот просчет надо изменить».

«Это дно». Как отреагировали в Z-каналах

«…теперь он, будучи прощенным, вернулся в Чечню…» Прощенным кем? Вы что творите? Воевал на стороне нацистов, убивающих наших детей, и стал прощен? Вами, Семен?

<…>Наверное, есть какой-то очень хитрый замысел, непонятный нам. Или просто кто-то взял очень много бабла.

«Zаписки Vетерана»

«Джамбетов террорист, который воевал с оружием на фронте <…> против России и в угоду своих личных, шкурных интересов резко переобулся обратно. <…> Я не собираюсь прощать. Вред, который он нанес русским и России слишком велик».

Джамбетов убежал из Украины по той же самой причине, по которой в свое время удрал из Чечни. Понял, что дело не имеет никаких перспектив.

Сутки пытаюсь придумать шутку про интервью Семы Пегова с бывшим чеченским боевиком, воевавшим на стороне ВСУ, завернуть эту историю в красивую обертку. Но мысль вытекает из обертки фольги и капает вонючей массой на белые кроссовки. Кроссовки дорогие, стоят очень много денег, хорошо отстиранные. Потому вонючая жижа, долетая до них, уже не пахнет.

То, что говорит в интервью Джамбетов — это, с одной стороны, попытка обеления, но это, если оторвать от личности, довольно неплохая пропаганда и даже в чем-то попытка манипуляции для прославления чеченцев и немного унижения русских. То есть — русские важны, <…> но без чеченцев не смогут. <…>

Когда чеченец Джамбетов, который недавно призывал убивать русских и убивал русских мужиков, пытается воспитывать русского мужика — это уже открытая попытка унижения русского мужика. <…>

Досмотрев до конца я понял, что Пегова попросили сделать это интервью <…>. В Чечне старших не ослушиваются, а по концовке понятно, что Джамбетов получил приказ от Кадырова сделать извинительное интервью и попытаться вернуть доверие. И он выполнил приказ и максимально попытался доказать, что он русский.

Семен Пегов, выдал!!! Хусейн Джамбетов, чеченский боевик, воевавший за ВСУ и убивавший наших пацанов, в том числе и напоказ. В прошлом году он передумал и решил вернуться в нашу страну. <…> Каким образом это возможно… <…> Такое происходит за нашими спинами…

Пегов, это дно. В погоне за «эксклюзивом» ты утратил все морально-волевые качества что в тебе были. Все кто его поддерживает, прошу отказаться от этой затеи.

«Вел войну против русского мира, а сейчас кайфует в Грозном»

Судя по базе МВД России, Хусейн Джамбетов сейчас находится в федеральном розыске. В карточке не отмечено, по какой статье УК его разыскивают. При этом для контактной информации указан телефон отделения полиции по Урус-Мартановскому району Чечни. Согласно данным в карточке, Джамбетов родился в 1981 году в поселке Мичурина того же района. Сам экс-боец подтвердил эту информацию в интервью Пегову.

В октябре 2022 года Shot писал, что в розыске Джамбетов находился еще с 2003 года по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Телеграм-канал сообщал, что Следственный комитет (СК) России завел против него новое уголовное дело из-за прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК). Однако, по данным канала «Осторожно, новости», дело возбудили по другой статье — об организации террористического сообщества (205.4 УК).

«Ранее чеченец бежал из России в Европу, хотел открыть там стейк-хаус, но потом его завербовали (кто именно и каким образом, в публикации не уточнялось. — Прим. RTVI). В интервью The Washington Post предатель заявлял, что ставит себе цель убить 50 русских. C лета 2022 года участвует в военных действиях на территории Украины, структурно входящего в ВСУ. Является одним из командиров Иностранного легиона Украины, имеет прозвище Бандера», — говорилось в публикации Shot.

В середине ноября 2022 года Росфинмониторинг внес Джамбетова в перечень террористов и экстремистов.

В 2023 году «Осторожно, новости» сообщили, что на Джамбетова завели еще одно дело по статье «содействии террористической деятельности» (205.1 УК РФ).

«По версии следствия, с ноября 2022 он через интернет уговаривал жителей Грозного (всем по 19-20 лет) покинуть РФ и вступить в боевые действия на стороне Украины», — уточнял телеграм-канал.

В мае 2023 года появилась информация, что Хусейн Джамбетов решил перейти на сторону России и вернулся в Чечню.

Z-каналы, а также чеченские соцсети публиковали кадры выступления Джамбетова перед бойцами грозненского полка «Ахмат», в котором тот обещал исполнить любую волю главы Чечни Рамзана Кадырова и призывал «вместе уничтожить зло, которое господствует на территории Украины». Себя он оправдывал тем, что «много лет прожил в неведении и не понимал, насколько процветает Чечня».

Также в интернете распространилось видео, где Джамбетов заявляет, что воюя на стороне ВСУ он расстрелял украинских военнослужащих «за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь». По его словам, он сделал это в отместку за то, что они хвасталась убийством чеченцев из российского «Ахмата».

Авторы Z-каналов уже тогда возмущались, что Джамбетов, который «убивал русских в составе ичкерийского батальона» ВСУ, «каким-то чудом оказался в России в Грозном, где его встретили со всеми почестями».

«Сказал Кадырову, что был неправ и больше так не будет, присягнул на верность, и его простили. Вы серьезно? Ни дела о терроризме не возбудят? Все сойдет с рук? Это как вообще понимать?» — задавался вопросами автор канала «Тринадцатый», российский военный Егор Гузенко, обращаясь в том числе к ФСБ.

Автор телеграм-канала «Многонационал», в свою очередь, негодовал по поводу того, что Джамбетов уже «был амнистирован, поскольку принимал участие и в первой, и во второй чеченских войнах на стороне сепаратистов, но все равно не отказался от терроризма».

«Разумеется, сейчас Джамбетов внезапно и полностью “прозрел”, отказался от своего прошлого и просит его понять и простить. Напоминаем, что один раз он уже переобувался», — писал он.

Кроме того, автор паблика призывал отправлять такие напоминания в канал для официальной связи граждан с СК.

Военкоры не поверили в версию того, что Джамбетов мог быть внедрен в ВСУ, чтобы вести там подрывную деятельность.

Рассуждая о причинах его «прощения», авторы Z-каналов указывали, что даже если он «слил» ценную информацию о расположении командных пунктов и скоплений украинской техники, то все равно должен был предстать перед судом, где мог бы получить более мягкое наказание, а не избежать его вовсе.

В конце мая 2023 года на фоне негодования в Z-пабликах Кадыров дал понять в своем канале, что Джамбетов прощен и претензий к нему нет.

«Недавно он вернулся в Грозный и признал, что глубоко заблуждался. <…> Он вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершенные ошибки. Как бы там ни было, уже хорошо, если даже один человек до скончания своего века осознал, что заблуждался», — говорилось в посте Кадырова.

Вскоре после этого глава Чечни еще однажды упомянул Джамбетова как одного из «дорогих гостей», которые вместе с чеченским министром по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым посетили Донбасс и были приняты главой ДНР Денисом Пушилиным.

В июне 2023 года Shot опубликовал видео с Хусейном Джамбетовым, где тот рассказывает, что после возвращения в Чечню взял себе позывной «Маршо», что с чеченского переводится как «свобода».

Наиболее активно против Джамбетова продолжали выступать авторы военных каналов «Тринадцатый» и «Говорит ТопаZ». Их возмущение усилилось после того, как в июле 2023 года арестовали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в призывах к экстремизму.

«Напомню, что террорист Джамбетов до сих пор на свободе, разгуливает по Чечне со “Стечкиным” наперевес. А такие, как Стрелков сидят в тюрьме, парадокс», — писал «ТопаZ».

В октябре 2023-го, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим россиянам, желавшим победы Украине, по возвращении на родину «обеспечен Магадан». Тогда же в Z-пабликах снова вспомнили про Джамбетова, который «спокойно живет в России».

Впоследствии военкоры время от времени напоминали о «прощенном» Джамбетове на фоне приговоров обычным россиянам, чьи проступки, по их мнению, несопоставимы с тем, что совершил экс-боевик.

Например, в феврале 2024 года по обвинению в реабилитации нацизма задержали девушку из-за ролика в соцсетях, где она «пощекотала» пальцем грудь волгоградского монумента «Родина-мать». Ей грозило до пяти лет лишения свободы (в итоге ей назначили десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты).