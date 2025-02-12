Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК) в отношении Альберто Рохаса — журналиста испанского издания El Mundo, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале 2025 года Рохас «без документов на право въезда на территорию» России вместе с украинскими военными незаконно попал на территорию Суджанского района Курской области.

Материал Рохаса был опубликован на сайте El Mundo 8 февраля. В нем он рассказал, что вместе с украинскими военнослужащими выехал из Сум и достиг границы Курской области. Журналист описывает, как он добирался до приграничной территории. Этот путь Рохас называет «неспокойным». По его словам, в первых деревнях он встречал стариков, но ближе к границе населенные пункты были больше похожи на «заснеженную цивилизационную пустыню с нулевым населением и всеми разбомбленными домами».

По пути Рохасу удалось пообщаться с членами экипажа боевой машины пехоты (БМП) Bradley — Петром, Антоном и Юрием. Они рассказали, что Bradley американского производства — может быть «атакован и уничтожен беспилотниками, минами, ракетами… но его экипаж останется под защитой».

«Те, что советского производства, сгорают при первом выстреле. Здесь мы можем открыть люки и выбежать наружу, когда машина будет поражена», — поделился экипаж с журналистом El Mundo.

Альберто Рохас с самого начала освещает военную операцию на Украине. В октябре 2024 года он выпустил документальную книгу об украинском конфликте. В описании к ней указано, что после начала боевых действий на Украине Рохас отправился «со своим блокнотом и фотоаппаратом в путешествие протяженностью в тысячи километров, чтобы пообщаться с главными действующими лицами конфликта на всех фронтах войны».