Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после обстрела Белгорода 15 февраля, в результате которого погибли семь человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования установить личности всех причастных к обстрелу, в том числе тех, кто отдавал приказы о совершении атаки.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата», — говорится в сообщении.

15 февраля в первой половине дня Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, среди них один годовалый ребенок.

Количество пострадавших после обстрела достигло 19 человек, сообщил утром 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Четырех раненых, среди которых двое детей, госпитализировали в Москву на поезде. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС слова помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова. Пять человек после получения амбулаторной помощи были отпущены домой, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь — в состоянии стабильно средней тяжести, сообщал Гладков.

В результате обстрела Белгорода значительные разрушения получил торговый центр на улице Плеханова. По данным Гладкова, частично разрушены четыре магазина и 52 частных домовладения. Как минимум в 154 квартирах выбиты окна, 90 автомобилей повреждены осколками.

Как сообщало Минобороны России, при обстреле Белгорода 15 февраля украинские военные использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства. Военное ведомство отчиталось об уничтожении 14 таких снарядов над Белгородской областью. Телеграм-канал «112» писал, что один из них попал в стадион школы.