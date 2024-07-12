Уголовное дело возбуждено после падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По предварительной информации, сегодня лайнер «Сухой Суперджет-100», вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в районе деревни Апраксино в г. о. Коломна Московской области. На борту предварительно находилось три члена экипажа», — сообщило управление.

Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение ранее днем 12 июля. По данным МЧС, он упал в лесном массиве, жертв среди населения нет. Борт принадлежал авиакомпании «Газпромавиа», пишут телеграм-каналы, в частности Baza. Источники ТАСС сообщили, что на борту находились пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого», а причиной крушения лайнера мог стать отказ одного из двигателей.