Четверо детей госпитализированы после нападения восьмиклассника в школе поселка Российский Краснодарского края, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. По ее словам, угрозы для жизни пострадавших нет.

Омбудсмен отметила, что ситуацию держит на контроле глава региона Вениамин Кондратьев. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая помощь.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что в результате конфликта пострадали пятеро подростков в возрасте 13-15 лет. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, утверждал источник.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нападения школьника на одноклассников — по статьям о халатности и хулиганстве с применением оружия (ч.1 ст.293, ч.2 ст.213 УК).

Глава региона поручил оперативным службам разобраться, как школьник смог пронести холодное оружие в здание учебного заведения. Местные телеграм-каналы утверждают, что на входе в школу установлена рамка металлоискателя, но пожилой охранник якобы игнорировал сигналы ее срабатывания, потому что она реагировала на все подряд.

Инцидент произошел 6 декабря в здании филиала школы №94 в поселке Российском Краснодарского края. По данным СК, между школьниками начался конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из подростков нанес ножевые ранения двум сверстникам.

Нападавшего задержали на месте происшествия, сообщили в региональном оперштабе. По словам матери одной из школьниц, «мальчик с ножом не русский», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Также сообщается, что ему 14 лет, он учится в 8-м классе. По данным прокуратуры, двое участников конфликта состоят на внутришкольном учете.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также следствие пообещало дать оценку действиям учителей и должностных лиц школы. Расследование дела находится на контроле у руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

По информации канала «Осторожно, новости», причиной конфликта стало громкое прослушивание музыки из портативной колонки в школьном коридоре. Шум не понравился одному из учащихся, и он схватился за нож.