Следственный комитет (СК) завершил расследование в отношении фигурантов дела о незаконной работе украинского благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна. Материалы дела передали для в суд, пишет «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следкома Юлию Иванову.

Фигурантами дела являются три человека, их обвиняют в «осуществлении деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной» на территории России (ч. 2, ч.3, ст 284 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

По информации следствия, с ноября 2022 года задержанные незаконно осуществляли работу благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»* в Москве.

В октябре 2023 года СК предъявил обвинения троим фигурантам дела. Следствие утверждало, что они полностью признали вину. После этого суд поместил двоих фигурантов под домашний арест, одного отправили под стражу. По их местам жительства прошли обыски, были допрошены свыше 20 свидетелей, изъята литература.

Тогда следствие также установило, что организации Мунтяна собирали средства для нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и на снаряжение для националистических украинских формирований.

Кроме того, в Следкоме сообщали, что дело организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство и расследование по нему продолжается.

Дело против организаций Мунтяна

В ноябре 2022 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»*.

В украинских СМИ сообщалось, что «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» представляет собой религиозную секту с тоталитарным уклоном. Центр был основан в 1997 году на Украине, но со временем сеть сектантских ячеек разрослась, и центры стали открываться в других странах.

Лидером организации выступал уроженец Днепропетровска Владимир Мунтян, который в прошлом был судим за мошенничество и имел проблемы с наркотиками. В материалах дела СК значилось, что после освобождения Мунтян провозгласил себя апостолом и основал сектантские сообщества.

Также следствие утверждало, что Мунтян был приятелем президента Украины Владимира Зеленского, вместе с которым он также снимался в сериале «Слуга народа».

В 2019 году Мунтян уехал в Индонезию, откуда продолжал руководить организациями, собирать средства на свое существование и на помощь ВСУ, говорилось в материалах дела СК.

*деятельность организации признана нежелательной на территории России