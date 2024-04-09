Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после обращения депутатов Госдумы «о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — утверждает СК.

Фигурантов дела ведомство не называет. Оно отмечает, что во взаимодействии со спецслужбами и финансовой разведкой проверяет “источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада».

Кроме того, сообщает СК, «отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами».

1 апреля СК сообщал, что организовал процессуальную проверку «о террористической деятельности против России» после обращения депутатов Андрея Красова («Единая Россия»), Николая Харитонова (КПРФ) и Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»), а также общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача. Их обращение касалось «необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран» против России, отмечало ведомство.

Burisma Holdings — крупнейшая частная нефтегазовая компания Украины, которая работает на энергетическом рынке с 2002 года. В 2014 году в ее совет директоров вошел сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер. Тогда, при Бараке Обаме, Байден-старший занимал должность вице-президента.

В компании Хантер Байден занимался юридическими вопросами и представлял фирму в международных организациях. «Коммерсантъ» указывал, что на работу в Burisma Байдена-младшего пригласил его давний коллега — Девон Арчер, который был известен в Вашингтоне как «друг семьи госсекретаря Джона Керри».

Комментируя свое назначение, Хантер Байден говорил: «Думаю, моя помощь по вопросам прозрачности, корпоративного управления и международного развития может принести пользу экономике и народу Украины». Кроме того, он подчеркивал, что «послужной список Burisma Holdings в области инноваций и лидирующие позиции в сфере добычи природного газа могут стать мощным драйвером для формирования сильной экономики [страны]».

В Белом доме тогда отмечали, что назначение Хантера Байдена на этот пост в украинской компании не связано с политикой США по отношению к Украине. «Хантер Байден и другие члены семьи Байден, разумеется, являются частными лицами, и то, где они работают, никак не связано с поддержкой [компании] администрацией, вице-президентом или президентом США», — заявляли в администрации американского президента.

В 2019 году Байден-младший вышел из совета директоров Burisma. В 2021 году он заявил, что доходы от этой деятельности способствовали его наркотической и алкогольной зависимостям.

В декабре 2023 года Минюст США предъявил Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн и «трате миллионов долларов на расточительный образ жизни». В материалах дела также упоминалась работа Хантера Байдена в Burisma. По данным американского ведомства, в совете директоров украинского промышленного конгломерата Байден «хорошо заработал» — эта сумма составила почти $2,3 млн.