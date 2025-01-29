Житель Калужской области, незаконно вырубавший лес, убил трех сотрудников лесничества и сжег их автомобиль. Еще двоих он взял в заложники, а затем покончил с собой. Что известно о стрелявшем и его мотивах — в материале RTVI.

Пятеро сотрудников лесничества 29 января выехали в деревню Усохи Куйбышевского района для проверки информации о том, что местный житель незаконно вырубает лес. Когда они подъехали к дому мужчины, тот открыл огонь и убил троих лесничих, сообщили в региональном управлении СК. Затем лесоруб поджег служебную «Газель» лесничих.

Еще двоих человек мужчина взял в заложники, они не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Подозреваемый покончил с собой, в отношении него будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 105 УК).

«“Черный копатель” со странностями»: что известно о стрелявшем

По данным телеграм-канал 112, стрельбу по сотрудникам лесничества открыл 64-летний Сергей Борисов, ранее судимый за хулиганство, угрозу убийством и хранение оружия. Погибли замдиректора лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов, пишет канал.

Тела двух погибших нашли около сожженного автомобиля, еще одного — в выгоревшем салоне, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Разрешения на огнестрельное оружие у стрелявшего не было. Предположительно Борисов нашел его в лесу на границе со Смоленской областью, где в Великую Отечественную войну шли бои, рассказал собеседник канала.

Еще двоих человек — инженера Людмилу Никитину и сына замдиректора лесничества Дмитрия Агеева ― Борисов взял в заложники, приковав их наручниками в своем доме. Женщина смогла позвонить в полицию.

По словам источника RT, Борисов скрылся с места преступления, но «когда понял, что его ищут и территория вокруг деревни оцеплена, свел счеты с жизнью». Предварительной причиной убийства собеседник канала назвал попытку скрыть незаконную вырубку леса.

У Борисова были жена, двое детей и внук, рассказали Daily Storm в администрации сельского поселения «Село Жерелево», куда входит деревня Усохи. По словам собеседницы издания, мужчина торговал дровами и «был немножко со странностями».

«Спокойный вроде с виду был. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. <…> Может, психологическая какая травма была… Он мне сам как-то сказал, что людей не любит. Вот вам и странность», — сказала сотрудница администрации.

В 2011 году Борисов попал под следствие как «черный копатель», утверждает 112. При обыске у него дома нашли части пулемета, автомат, пистолеты, винтовку Мосина и боеприпасы. Shot пишет, что найденного арсенала «хватило бы, чтобы уничтожить маленький город». Борисов объяснял, что откопал оружие в лесу.