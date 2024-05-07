Церемония инаугурации президента России Владимира Путина — это праздник и «очень торжественное событие», заявил RTVI певец Shaman (Ярослав Дронов).

«Можно посмотреть просто вокруг. Посмотрите, какие просто глаза людей, наполненные счастьем, огнем, жизнью», — сказал артист.

Он сообщил, что впервые присутствовал на инаугурации.

«Вы знаете, сегодня праздник. Скоро будем праздновать великую победу 9 мая, но также мы скоро будем праздновать еще одну победу», — добавил Shaman.

Артист также прокомментировал свое выступление на фестивале в Самарской области, губернатор которой назвал регион «центром антифашистского движения».

«Фестиваль «Гитары в строю», на котором я имел честь присутствовать, собственно, проходит как антифашистский фестиваль. Я видел огромное количество музыкантов и творческих людей, которые там принимали участие. Я, конечно, с радостью сам принял участие. Надеюсь, только улучшил это событие своим часовым концертом. Ну, во всяком случае, судя по реакции публики, люди остались очень довольны», — заявил Shaman.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В соответствии с Конституцией после его инаугурации правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, ушло в отставку. После сложения полномочий члены прежнего правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.