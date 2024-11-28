Возраст молодости может скоро приблизиться к 60 годам на фоне роста продолжительности жизни. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее», передает «Интерфакс».

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет. Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — спрогнозировала Скворцова.

Сейчас классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает молодыми людей до 44 лет, средним возрастом — период с 45 до 59 лет, пожилым — с 60 до 74 лет, старческим — с 75 до 90 лет, а перешагнувших 90-летний рубеж — долгожителями.

Скворцова обратила внимание, что эти возрастные категории отражают не только демографический, но и социальный аспект, поскольку по мере роста продолжительности жизни меняются социальные роли людей разных возрастов.

«Люди старше 60 лет все чаще становятся активными участниками общественной жизни, продолжают работать, обучаться и достигать новых целей. Поэтому не исключено, что в будущем с учётом этих изменений возрастная классификация будет пересмотрена», — допустила глава ФМБА.

В 2020 году Госдума приняла федеральный закон, определяющий понятие «молодежи». Под него попали россияне в возрасте с 14 до 35 лет. До этого — с 1993 года — российское законодательство устанавливало молодежную политику для лиц не старше 30 лет.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заявил о необходимости к 2030 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет, а впоследствии «выйти на уровень 80+».

В марте генеральный директор Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что в ближайшие годы верхний уровень молодого возраста может быть повышен до 38 лет, пишет ТАСС.