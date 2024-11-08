Покупка ювелирных украшений с целью их дальнейшей перепродажи не принесет выгоды, несмотря на то, что золото продолжает дорожать на мировых рынках. В беседе с «Инфо24» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил ситуацию с инвестициями в золото и золотые украшения.

По словам эксперта, ювелирные украшения из золота и драгоценных камней не являются дефицитным товаром, поскольку в мире производится большое количество таких изделий. Из-за этого золотые украшения имеют достаточно слабую ликвидность, и перепродать изделие из золота по высокой цене не получится, отметил он.

«Купить ювелирку просто, а вот продать ее достаточно сложно. Вам придется с дисконтом продавать то, что вы покупали, потому что и мир, и Россия переполнены ювелирными изделиями. Алмазы, золото — это далеко не дефицитный товар, и у него очень слабая ликвидность», — пояснил Остапкович.

Единственным выгодным вариантом для инвестиций в украшения эксперт назвал антикварные изделия. Однако, по его словам, на это потребуются миллионные вложения.

Более проверенным вариантом экономист считает инвестиции в золото на бирже. Остапкович порекомендовал покупать драгоценный металл «не большими оковалками, а такими маленькими слиточками или же банковскими гарантиями на покупку золота — бумажное золото, оно тоже существует». По словам эксперта, такой вариант особенно подойдет людям, желающим сохранить в сопоставимых ценах свои вложения, поскольку золото «слабо ликвидно». Так вкладчики особо «ничего не выиграют», но и не потеряют, уточнил экономист.

Также он рекомендовал россиянам вкладывать накопления в депозиты, доходность по которым сейчас превышает 20 процентов.

«Такой доходности мы никогда не видели и вряд ли в ближайшее время увидим, потому что наверняка где-то на границе I и II кварталов 2025 года инфляция ляжет на плато, потом пойдет вниз — и пойдет вниз ключевая ставка Центробанка, а за ней, соответственно, и ставки по депозитам», — заметил экономист.

В конце октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки еще на два процентных пункта — до 23% годовых — в декабре. Снижения ставки, по словам Набиуллиной, можно ждать только на фоне устойчивого снижения инфляции, когда оно будет происходить в соответствии с прогнозом ЦБ.