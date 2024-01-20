Зампред партии «Яблоко» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил в Следственный комитет (СК) России заявление с просьбой проверить репортаж «Экспресс-газеты» с похорон поэта Льва Рубинштейна. В публикации, которую редакция уже удалила с сайта, Вишневский увидел признаки экстремизма (ст. 282 УК РФ). Об этом он сам сообщил RTVI.

В заявлении, адресованном главе СКР Александру Бастрыкину, Вишневский цитирует фрагменты репортажа, отмечая, что текст «изобилует антисемитскими аллюзиями и намеками», а автор допускает «выдуманные <…> утверждения о якобы ненависти [Рубинштейна] к России и ее гражданам», объясняя их «еврейской национальностью покойного».

Кроме того, как подчеркнул зампред «Яблока», о евреях в репортаже говорится «с презрением, как о людях, не способных без специфического акцента говорить по-русски» — и так же «издевательски описывается якобы внешность евреев».

«Совокупность приемов изображения направлена на возбуждение ненависти не только лично к Л.С. Рубинштейну, но и к еврейскому народу. Полагаю, что публикация данного текста должна рассматриваться как совершение преступления. предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды <…>)», — указал Вишневский в своем обращении в Следственный комитет.

О том, что «Экспресс-газета» удалила антисемитский репортаж о похоронах Рубинштейна, где церемония прощания с поэтом была описана как «смех да и только», стало известно 19 января. В тексте говорилось, что Рубинштейн был «убежденным русофобом» и «посвятил [свою жизнь] уничтожению нашей страны, которая вначале называлась СССР, а затем Российской Федерацией». «Возвращение Крыма в родную гавань ввергло поэта в депрессию», — утверждал автор.

Создатель репортажа также обвинял Рубинштейна в «бурной антироссийской движухе», якобы профинансированной Михаилом Ходорковским*.

«Разумеется, покойный жил на широкую ногу: его бурная антироссийская движуха щедро оплачивалась иноагентом Ходорковским*. А после нелепого ДТП неподалеку от синагоги в Марьиной роще и последующей кончины русофоба все западные газетенки лили крокодиловы слезы», — говорилось в статье.

Главред «Экспресс-газеты» Сергей Никитин в разговоре с RTVI заявил, что не в курсе выхода и удаления материала. Он предположил, что репортаж опубликовали, а потом убрали сотрудники редакции сайта газеты, решения которых главред не контролирует.

«У них там своя редакция, они сами там считают, что ставить, что не ставить. Просто, наверное, показалось им слишком… Я, честно говоря, был занят и не в курсе был, почему там, что там, как… Утром мне сказали, что они вроде убрали ее. Ну, через третьи руки уже. Я даже не знаю, кто это делал», — заявил Никитин.

8 января Лев Рубинштейн попал в ДТП — на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве его сбила машина. 14 января дочь поэта сообщила о его смерти. Рубинштейну было 76 лет.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов