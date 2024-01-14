Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, попавший в январе в ДТП в Москве, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила в воскресенье, 14 января, его дочь Мария.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она в своем блоге.

«Лев Семеныч, ну как же так», — написал в своем телеграм-канале журналист Юрий Сапрыкин, который разместил фотографию Рубинштейна.

В телеграм-канале Дома писателей в Переделкино тоже появилось сообщение о том, что Рубинштейна «больше нет с нами».

«Мы все до последнего момента не теряли надежду, настолько невозможной кажется мысль о том, что мы его больше не увидим, не обнимем, не посмеемся вместе. <…> Лев Рубинштейн всегда будет в нашей душе», — говорится в сообщении.

Рубинштейн после ДТП находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации московского НИИ скорой помощи им. Склифосовского. 12 января о смерти поэта сообщила журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook*, но дочь Рубинштейна тогда опровергла это сообщение (Ивлева позднее извинилась). О том, что он жив, заявил тогда и его лечащий врач.

Поэт попал в ДТП 8 января около 12:00 мск, его сбил Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Образцова. На видеозаписи наезда, опубликованной столичным Дептрансом, видно, что водитель не снизил скорость при приближении к «зебре» и не успел затормозить перед пешеходом.

Журналистка Мария Слоним говорила РБК, что поэту сделали операцию и погрузили в медикаментозный сон. Телеграм-каналы «112» и Baza писали, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов. Собеседник Shot уточнял, что состояние поэта усугубляется болезнью легких. Источник РЕН ТВ говорил, что Рубинштейн в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Первые публикации творчества Рубинштейна появились на Западе, в России его произведения стали публиковать в конце 1980-х годов.

Поэт известен общественной деятельностью. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, где отмечалось, что на канал оказывается давление со стороны «всей мощи правоохранительной системы»; в 2003 году выступил против войны в Чечне. Высказывался против притеснения ЛГБТ**-сообщества, в 2020 году подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

В 2014 году Рубинштейн подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру» и «вывести с территории Украины российские войска». После начала российской военной операции в феврале 2022 года подписал открытое письмо, осуждающее военные действия.

* владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России