Лечащий врач поэта и публициста Льва Рубинштейна опроверг информацию о его смерти, сообщает The Blueprint. Дочь писателя в разговоре с «Известиями» также заявила, что поэт жив.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — рассказала дочь Рубинштейна «Известиям».

На слухи о смерти Рубинштейна отреагировали и его коллеги. «Семья не подтвердила смерть Льва Рубинштейна. Сообщают, что он в тяжелом состоянии, но жив», — написал журналист Дмитрий Колезев* в своем телеграм-канале.

«Друзья-коллеги, прежде чем сообщать о чьей либо смерти, позвоните хотя бы в Склиф, а не пишите на основании случайных постов в фб. Все плохо, но на этот момент Лев Семенович жив. И дай бог ему», — подчеркнул в своем телеграм-канале журналист Юрий Сапрыкин.

Ранее информация о том, что Рубинштейн умер, появилась на странице журналистки Виктория Ивлевой в Facebook**.

Что произошло и в каком состоянии находится Рубинштейн

8 января Лев Рубинштейн попал в ДТП. По словам источника ТАСС, около 12:00 по московскому времени на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова его сбил Volkswagen. На кадрах инцидента, опубликованных столичным Дептрансом, видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.

Агентство РИА Новости сообщало, что Рубинштейна госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Журналистка Мария Слоним рассказала РБК, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Телеграм-каналы «112» и Baza писали, что у Рубинштейна выявили множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов. Собеседник Shot уточнил, что состояние поэта усугубляет болезнь легких. Позднее РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что состояние поэта оценивается как крайне тяжелое. По словам собеседника телеканала, писатель находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

В отношении водителя, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», утверждает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ имени М. А. Шолохова. Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Первые публикации творчества Рубинштейна появились на Западе, в России его произведения стали публиковать в конце 1980-х годов.

Поэт известен общественной деятельностью. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, где отмечалось, что на канал оказывается давление со стороны «всей мощи правоохранительной системы»; в 2003 году выступил против войны в Чечне. Высказывался против притеснения ЛГБТ***-сообщества, в 2020 году подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

В 2014 году поэт подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру» и «вывести с территории Украины российские войска». После начала российской военной операции в феврале 2022 года он подписал открытое письмо, осуждающее военные действия.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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