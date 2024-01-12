Состояние 76-летнего поэта и публициста Льва Рубинштейна после аварии оценивается как крайне тяжелое, он находится в глубокой коме. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Рубинштейн подключен к аппарату ИВЛ.

«Пациенту оказывают интенсивную терапию», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее телеграм-каналы «112» и Baza писали, что у Рубинштейна после аварии выявлены множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов. Источник Shot уточнил, что у поэта сильная гематома головного мозга в острейшей стадии, раздроблен таз, переломаны скуловая и височная кости,

«Сейчас он дышит через трубку, а усугубляет состояние болезнь легких», — рассказал собеседник.

Авария, в результате которой автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе, произошла 8 января на северо-востоке Москвы. На кадрах инцидента, опубликованных столичным Дептрансом, видно, что машина не успела затормозить перед писателем, переходящим дорогу.

Агентство РИА Новости сообщало, что Рубинштейн попал в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Журналистка Мария Слоним рассказала РБК, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

По данным РЕН ТВ и телеграм-канала Shot, в отношении 63-летнего водителя, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Источник Shot сообщил, что мужчине грозит два года лишения свободы, но «срок может измениться» — канал утверждает, что, по прогнозам врачей, «шансы выжить у поэта минимальны».

По предварительным данным, за собственником автомобиля Volkswagen числится 19 нарушений ПДД за последний год.