В отношении водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», пишут со ссылкой на источники SHOT и РЕН ТВ.

По данным собеседника SHOT, 63-летнему водителю Александру Д. грозит до 2 лет лишения свободы, но срок может измениться.

Источник телеграм-канала пояснил, что у Рубинштейна сильная гематома головного мозга в острейшей стадии, раздроблен таз, переломаны скуловая и височная кости, сейчас он дышит через трубку, а усугубляет состояние болезнь легких.

Днем 8 января на улице Образцова в Москве автомобиль Volkswagen сбил 76-летнего Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался. Телеграм-каналы «112» и Baza писали, что у поэта множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов. Агентству ТАСС в оперативных службах также рассказали, что Рубинштейн госпитализирован «в крайне тяжелом состоянии».

Лев Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Первые публикации его творчества появились на Западе, в России его произведения стали публиковать в конце 1980-х годов.

Поэт известен общественной деятельностью. В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ, где отмечалось, что на канал оказывается давление со стороны «всей мощи правоохранительной системы»; в 2003 году выступил против войны в Чечне. Высказывался против притеснения ЛГБТ*-сообщества, в 2020 году подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

В 2014 году поэт подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру» и «вывести с территории Украины российские войска». После начала российской военной операции в феврале 2022 года он подписал открытое письмо, где осуждал военные действия.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России