Попавший под машину поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации московского НИИ скорой помощи им. Склифосовского, передает РИА Новости со ссылкой на представителя клиники.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — заявили агентству в медицинском учреждении. Накануне, 12 января, журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook* написала, что Рубинштейн скончался, но это сообщение вскоре опровергла дочь поэта. О том, что он жив, заявил и его лечащий врач.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сообщила дочь Рубинштейна «Известиям».

«Друзья-коллеги, прежде чем сообщать о чьей либо смерти, позвоните хотя бы в Склиф, а не пишите на основании случайных постов в ФБ*. Все плохо, но на этот момент Лев Семенович жив. И дай бог ему», — подчеркнул в своем телеграм-канале журналист Юрий Сапрыкин.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ им. Шолохова и считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Публиковаться он начал на Западе, а на родине его стали издавать лишь в конце 1980-х годов. Поэт широко известен своей общественной деятельностью.

Что случилось со Львом Рубинштейном

8 января около 12:00 мск Льва Рубинштейна сбил Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Образцова. На видеозаписи наезда, опубликованной столичным Дептрансом, видно, что водитель не снизил скорость при приближении к «зебре» и не успел затормозить перед пешеходом.

РИА Новости сообщало, что Рубинштейна доставили в реанимацию НИИ им. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Журналистка Мария Слоним рассказала РБК, что поэту сделали операцию и погрузили в медикаментозный сон.

Телеграм-каналы «112» и Baza писали, что у Рубинштейна множественные переломы, отек мозга и повреждения внутренних органов. Собеседник Shot уточнил, что состояние поэта усугубляется болезнью легких. Позднее источник РЕН ТВ сообщил, что Рубинштейн в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

В отношении водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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