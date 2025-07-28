Следователи завели уголовное дело после обрушения части подъезда в многоквартирном доме в Астрахани. Расследование ведется по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты, а также проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. По уголовному делу продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, добавили в СК.

Обрушение подъезда произошло в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. Оно коснулось около двух десятков квартир, расположенных с первого по пятый этаж. Объем разрушений оценивается в несколько сотен кубических метров. Завалы, состоящие преимущественно из кирпича и обрушившихся железобетонных конструкций, местами достигают высоты второго этажа, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, для ликвидации последствий ЧП сформировали оперативный штаб с участием экстренных служб и представителей областного Минздрава. Операция по разбору завалов и поиску возможных жертв продолжается. В ней заняты почти 100 человек, 16 жителей дома уже эвакуированы.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали три человека. Однако региональное министерство здравоохранения позднее уточнило, что медицинская помощь потребовалась только одному маломобильному жителю соседнего подъезда — он получил стресс.Для жителей дома развернут пункт временного размещения на базе одной из школ.

Как уточнили в пресс-службе губернатора «Интерфаксу», здание, признанное аварийным еще пять лет назад, вряд ли будут восстанавливать. К моменту ЧП большая часть жилых помещений пустовала после расселения.

Глава региона поручил правоохранительным органам организовать проверку по факту происшествия, параллельно дав распоряжение провести обследование технического состояния жилого фонда в микрорайоне, где произошло обрушение.

Прокуратура Астраханской области также проводит проверку по факту происшествия.