Обрушение части подъезда произошло в жилом пятиэтажном доме в Астрахани, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Обновление. По предварительным данным, трое человек пострадали в результате обрушения подъезда дома в Астрахани, передает МЧС. На «первоначальном периоде» было эвакуировано 15 человек, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

Позже в оперативных службах сообщили ТАСС, что пострадавшие могут находиться под завалами дома.

«По пострадавшим информация уточняется. Под завалами могут быть люди», — сказал собеседник агентства.

Mash пишет, что подъезд обрушился с первого по пятый этаж. По данным телеграм-канала, возгорания не было, спасатели на месте разбирают завалы вручную.

В пресс-службе МЧС сообщили BAZA, что в котором обрушился подъезд, в 2020 году был признан аварийным.

«Осторожно, новости» также отмечает, что на состояние дома, в котором обрушился подъезд, давно жаловались местные жители.

«Жители аварийного дома на Ляхова неоднократно сообщали о плохом состоянии здания: по их словам, в стенах были большие трещины, подвал дома был затоплен, фундамент осел. Местные требовали расселения, но этого не происходило. По данным местных СМИ, дом №6 должны были снести в апреле 2025 года», — пишет телеграм-канал.

SHOT узнал, что минимум трое пострадали при обрушении дома, они направлены в Александро-Мариинскую областную больницу.

Утром 25 июля произошел взрыв в жилой многоэтажке на улице Блинова в Саратове. В результате обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир. Глава региона назвал утечку газа предварительной причиной взрыва.