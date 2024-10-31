Три страны ЕС — Дания, Словакия и Португалия — более чем в два раза нарастили закупку товаров из России, при этом Словакия в августе стала лидером по российскому импорту среди всех стран блока. Об этом сообщает РИА Новости, которое провело расчеты на основе данных Евростата.

Согласно показателям конца лета, импорт Дании из России вырос в 2,3 раза — до €27,7 млн, Словакия увеличила ввоз российских товаров в 2,1 раза — до €309,2 млн, Португалия совершила как минимум вдвое больше закупок — на €14,1 млн.

В целом же крупнейшим торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17%, указывает агентство.

Пятерка главных импортеров ЕС из России выглядит так:

Германия — €696,3 млн

Италия — €611 млн (минус 26%)

Нидерланды — €412 млн (минус 110%)

Венгрия — €370 млн (минус 29%)

Франция — €362 млн (минус 21%)

Словакия поднялась сразу на шестое место с 13-го в списке основных торговых партнеров России в Евросоюзе с оборотом на €337 млн, отмечает РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что Венгрия и Словакия начали наращивать поставки российской нефти через Украину и в сентябре получили 850 тыс. тонн топлива. Из этого количества примерно 57% получили словацкие заводы, уточнила газета.

Как отметило издание, несмотря на запрет поставок российской нефти, они по-прежнему идут в Чехию, Венгрию и Словакию транзитом через Украину по южной ветке нефтепровода «Дружба», поскольку эти страны «получили такое исключительное право».