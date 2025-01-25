В Словакии проходят крупнейшие с 1989 года протесты против политики премьер-министра Роберта Фицо по сближению с Россией. Демонстрации прошли более чем в 30 городах республики под лозунгом «Словакия — это Европа». Участники акций призвали Фицо уйти в отставку «ради будущего» республики и потребовали отказаться от любого сотрудничества с Москвой. Премьер в свою очередь обвинил оппонентов в подготовке государственного переворота. Подробности — в материале RTVI.

Поводом для протестов стала встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года, а также заявления по поводу НАТО и Евросоюза, пишет Associated Press (AP). Фицо в частности сказал, что мировые события могут отправить оба блока в «учебники истории», и привел в пример организацию Варшавского договора, которая распалась «всего за год». Фицо отметил, что НАТО и ЕС являются «жизненно важным пространством» для Словакии, но добавил, что республика должна быть готова ко «всем возможным кризисным ситуациям».

21 декабря премьер заявил со ссылкой на данные разведки, что в Словакии якобы действует группа «экспертов», участвовавших в подготовке протестов на Украине в 2014 году и в Грузии в 2024-м. По словам Фицо, структуры, имеющие связи с зарубежными странами и словацкой оппозицией, намерены захватить правительственные здания, перекрыть дороги, организовать общенациональные протесты и спровоцировать столкновения с полицией. Их конечной целью Фицо назвал организацию государственного переворота. Позже премьер сообщил, что «иностранные инструкторы» будут высланы из страны.

Denes Erdos / AP

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал обвинения Фицо бредом. Представители инициативы «Мир Украине» (Mier Ukrajine), организовавшей большинство протестов, заявили, что их митинги всегда были мирными, и обвинили премьера в попытке запугать население.

Заявления Фицо о якобы готовящемся перевороте добавили напряженности между правительством и оппозицией. 24 января протестующие против политики Фицо вышли на улицы более 30 городов Словакии, пишет портал Aktuality. Организаторы оценили число демонстрантов по всей стране более чем в 100 тысяч человек.

На площади Свободы в Братиславе, по их данным, собралось около 60 тысяч протестующих. Ta3 называет митинг в словацкой столице одним из крупнейших с ноября 1989 года. Акция прерывалась на несколько минут из-за отключения звуковой аппаратуры и освещения. Организаторы объяснили это техническими проблемами, подчеркнув, что это не было диверсией.

В Кошице на улицы вышли 15 тысяч человек, в Банска-Бистрице — более 10 тысяч. Акции также прошли за рубежом — в Берлине, Брюсселе, Кракове, Праге, Копенгагене, Люксембурге.

«Высокая явка людей во всех городах свидетельствует о разочаровании, гневе и растущей обеспокоенности политикой нынешней правящей коалиции», — заявили в организации «Мир Украине».

Участники протестов скандировали «С нас хватит Фицо», «Словакия — не Россия, Словакия — Европа», называли премьера «коллаборационистом» и призывали к его отставке, пишет Pravda. Организаторы митингов потребовали от властей Словакии отказаться от сотрудничества с Россией, прекратить нападки на Украину, пресечь попытки изменить внешний курс республики в нарушение обязательств перед ЕС и НАТО, а также соблюдать законы, уважать независимость институтов и осуществлять прозрачное управление, перечисляет Aktuality.

Reuters сравнивает масштаб нынешних протестов в Словакии с акциями 2018 года, вспыхнувшими после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Тогда на фоне скандала Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку.

Jakup Gavlak / EPA / TASS

По данным полиции, митинги 24 января прошли мирно, без серьезных инцидентов и нарушений общественного порядка, передает Teraz. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.

Роберт Фицо в третий раз стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года, до этого он возглавлял правительство в 2006-2010 годах и с 2012 по 2018 год. После его возвращения в кабмин Словакия остановила военную помощь Украине. Напряжение между двумя странами усилилось на фоне решения Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию. Фицо обвинил украинские власти в нанесении ущерба экономике Словакии и предупредил об ответных мерах. В частности он пригрозил прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину, сократить помощь беженцам в Словакии или воспользоваться правом вето на решения ЕС в отношении Киева.