В Словакии проходят крупнейшие с 1989 года протесты против политики премьер-министра Роберта Фицо по сближению с Россией. Демонстрации прошли более чем в 30 городах республики под лозунгом «Словакия — это Европа». Участники акций призвали Фицо уйти в отставку «ради будущего» республики и потребовали отказаться от любого сотрудничества с Москвой. Премьер в свою очередь обвинил оппонентов в подготовке государственного переворота. Подробности — в материале RTVI.

Поводом для протестов стала встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года, а также заявления по поводу НАТО и Евросоюза, пишет Associated Press (AP). Фицо в частности сказал, что мировые события могут отправить оба блока в «учебники истории», и привел в пример организацию Варшавского договора, которая распалась «всего за год». Фицо отметил, что НАТО и ЕС являются «жизненно важным пространством» для Словакии, но добавил, что республика должна быть готова ко «всем возможным кризисным ситуациям».

21 декабря премьер заявил со ссылкой на данные разведки, что в Словакии якобы действует группа «экспертов», участвовавших в подготовке протестов на Украине в 2014 году и в Грузии в 2024-м. По словам Фицо, структуры, имеющие связи с зарубежными странами и словацкой оппозицией, намерены захватить правительственные здания, перекрыть дороги, организовать общенациональные протесты и спровоцировать столкновения с полицией. Их конечной целью Фицо назвал организацию государственного переворота. Позже премьер сообщил, что «иностранные инструкторы» будут высланы из страны.

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал обвинения Фицо бредом. Представители инициативы «Мир Украине» (Mier Ukrajine), организовавшей большинство протестов, заявили, что их митинги всегда были мирными, и обвинили премьера в попытке запугать население.

Заявления Фицо о якобы готовящемся перевороте добавили напряженности между правительством и оппозицией. 24 января протестующие против политики Фицо вышли на улицы более 30 городов Словакии, пишет портал Aktuality. Организаторы оценили число демонстрантов по всей стране более чем в 100 тысяч человек.

На площади Свободы в Братиславе, по их данным, собралось около 60 тысяч протестующих. Ta3 называет митинг в словацкой столице одним из крупнейших с ноября 1989 года. Акция прерывалась на несколько минут из-за отключения звуковой аппаратуры и освещения. Организаторы объяснили это техническими проблемами, подчеркнув, что это не было диверсией.

В Кошице на улицы вышли 15 тысяч человек, в Банска-Бистрице — более 10 тысяч. Акции также прошли за рубежом — в Берлине, Брюсселе, Кракове, Праге, Копенгагене, Люксембурге.

«Высокая явка людей во всех городах свидетельствует о разочаровании, гневе и растущей обеспокоенности политикой нынешней правящей коалиции», — заявили в организации «Мир Украине».

Участники протестов скандировали «С нас хватит Фицо», «Словакия — не Россия, Словакия — Европа», называли премьера «коллаборационистом» и призывали к его отставке, пишет Pravda. Организаторы митингов потребовали от властей Словакии отказаться от сотрудничества с Россией, прекратить нападки на Украину, пресечь попытки изменить внешний курс республики в нарушение обязательств перед ЕС и НАТО, а также соблюдать законы, уважать независимость институтов и осуществлять прозрачное управление, перечисляет Aktuality.

Reuters сравнивает масштаб нынешних протестов в Словакии с акциями 2018 года, вспыхнувшими после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Тогда на фоне скандала Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку.

По данным полиции, митинги 24 января прошли мирно, без серьезных инцидентов и нарушений общественного порядка, передает Teraz. Следующая демонстрация в Братиславе запланирована на 7 февраля.

Роберт Фицо в третий раз стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года, до этого он возглавлял правительство в 2006-2010 годах и с 2012 по 2018 год. После его возвращения в кабмин Словакия остановила военную помощь Украине. Напряжение между двумя странами усилилось на фоне решения Киева прекратить транзит российского газа через свою территорию. Фицо обвинил украинские власти в нанесении ущерба экономике Словакии и предупредил об ответных мерах. В частности он пригрозил прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину, сократить помощь беженцам в Словакии или воспользоваться правом вето на решения ЕС в отношении Киева.