Московский городской суд отменил решение о выдворении из России лидера группы «Пасош», сербского музыканта Петара Мартича. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мосгорсуд изменил постановление Никулинского районного суда Москвы об административном наказании в отношении Мартича, исключив из него пункт о выдворении.

«В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Никулинский районный суд Москвы утвердил решение о выдворении Мартича из России в январе 2024 года, признав его виновным в пропаганде наркотиков (ч. 2 ст. 6.13 КоАП). Помимо этого, на музыканта был наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Сам Мартич назвал отмену решения о выдворении «большой и сложной победой».

«После года непрерывной работы адвокатов и борьбы с бесконечными преградами на пути, нам удалось добиться изменения решения суда. Наложенный на меня пятитилетний запрет на въезд снят, теперь я могу приезжать в Россию <…> Это большая и сложная победа, друзья! Ура!», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам музыканта, он ожидает завершения «формальных процессов», после чего сможет официально объявить о грядущих выступлениях в России.

В начале февраля Мартич анонсировал свой диджей-сет, который должен был состояться в московском клубе «Ровесник». В день выступления он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.

В марте лидер группы «Пасош» написал о невозможности организовать свои концерты в России из-за того, что процедура снятия ограничений, наложенных судом, заняла «больше времени, чем должна». В частности, Мартич планировал выступить в Москве в первых числах марта.

«Мы с командой юристов сделали все возможное за последний месяц, переносили и покупали новые авиабилеты раз в неделю, но нам требуется больше времени. Сказать, что я расстроен — ничего не сказать, я ждал этих концертов больше года. Мы готовились к ним, вложили много сил и ресурсов. Также мне очень неприятно, что я оказался в такой ситуации перед слушателями, извините, если кого-то подвел», — писал музыкант.

Мартич уточнил, что запланированные ранее концерты не отменяются, а переносятся на более поздний срок. По его словам, даты выступлений будут объявлены, когда «все станет ясно».