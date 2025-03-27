В Пентагоне не подтвердили информацию о гибели четырех военнослужащих на учениях в Литве, передает ТАСС. Ранее об этом заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы не можем подтвердить эти сообщения. Поиски пропавших солдат продолжаются», — отметил представитель Сухопутных войск США в разговоре с ТАСС.

Вместе с тем в Пентагоне заявили, что в водоеме на тренировочной площадке была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88. На ней американские военнослужащие во вторник вечером выехали с учений.

Слова Рютте также не подтвердили в самом НАТО.

«Мы сожалеем о возникшей путанице в связи с заявлением генсека НАТО. <…> Он ссылался на появляющиеся сообщения в новостях и не обосновал судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна», — цитирует Associated Press (AP) заявление НАТО.

Армия США уточнила, что в настоящее время Вооруженные силы Литвы и гражданские ведомства проводят работы по восстановлению затопленной M88. Глава Минобороны балтийской республики Довиле Шакалене заявила в эфире радио LRT, что поисково-спасательная операция на месте вероятной гибели четырех американских солдат продолжается. Работы усложняет то, что рядом с местом аварии проходит трасса газопровода.

«[Литовские и американские военные] работали всю ночь. <…> Откачивалась вода и были предприняты другие действия, чтобы тяжелая техника могла подойти [к месту происшествия]. <…> Идет очень сложный этап [спасательной] операции. <…> Нет никакой гарантии, что солдаты находятся в нем [транспортном средстве]. Проверяются и другие сценарии», — объяснила Шакалене.

Министр подчеркнула, что пока солдат не нашли — нельзя говорить об их гибели. Тела военнослужащих не найдены и нет никаких гарантий, что они находятся в машине, но проверить это пока невозможно, подчеркнула Шакалене.

«Нет тел — нет подтвержденных смертей. <…> Нет гарантии, что солдаты находятся в машине. Пока мы их не нашли-проверяем все возможные сценарии. Все наши усилия направлены на пропавших без вести солдат. Мы обновим информацию об обстоятельствах, как только сможем это сделать», — заявила литовский министр.

Она добавила, что произошедшее только укрепит отношения Литвы и США. «Эти американские солдаты для нас свои. Они действительно так же дороги нам, как и наши солдаты», — подытожила Шакалене.

Четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии участвовали в тактических учениях на центральном полигоне армии страны в Пабраде. Вечером 25 марта военные выехали с них на гусеничном транспортном средстве и пропали.

Литовские власти начали широкомасштабную поисковую операцию, задействовав сотрудников правоохранительных органов, воинские подразделения и авиацию для оказания помощи американским силам.