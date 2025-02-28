Следователи в Санта-Фе (Нью-Мексико) расследуют как подозрительную смерть оскароносного актера Джина Хэкмена и его супруги, классической пианистки Бетси Аракавы. Они, напоминает Guardian, были найдены мертвыми у себя дома работником техобслуживания. Погибла также одна из трех собак супружеской пары.

Входная дверь дома была открыта, но шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что признаки преступления и очевидные доказательства утечки газа отсутствуют. Однако сама ситуация, по его словам, выглядела настолько странной и подозрительной, что было решено запросить ордер на обыск дома.

Заместитель шерифа уточнил, что 95-летний Хэкмен лежал в прихожей, его трость для ходьбы валялась неподалеку. Пожилой мужчина был одет в спортивные штаны и футболку, на глазах — солнцезащитные очки.

Супругу актера, 65-летнюю Аракаву, нашли в ванной наверху. Рядом были разбросаны таблетки, продаваемые строго по рецепту, и открытый оранжевый флакон. Кроме того, в ванной нашли мертвую немецкую овчарку. Две другие собаки остались живы, они свободно перемещались по дому и могли покидать его через специальную дверцу.

New York Times со ссылкой на близкий к следствию источник утверждает, что предсмертной записки в доме не нашли. По словам Мендосы, там отсутствовали следы борьбы и признаки пропажи ценных вещей. На пресс-конференции шериф заявил, что к моменту обнаружения тел супруги «были мертвы уже давно», поэтому их тела «находились на поздней стадии разложения, со вздутием лица и мумификацией конечностей», но не назвал даже приблизительную дату смерти.

Его офис пытается определить, когда кто-либо в последний раз контактировал с Хэкменом и Аракавой. CNN утверждает, что компания по техобслуживанию дома не связывалась с владельцами в течение двух недель.

Трупы обнаружил дезинсектор, который приехал в дом актера для уничтожения вредителей. Он заметил, что дверь открыта, но на его крики и звонки никто не ответил. Обеспокоенный мужчина обошел вокруг дома, увидел Хэкмена в окно и позвонил в службу 911.

Крис Рамирес, представитель управления судебно-медицинских следователей штата Нью-Мексико, сообщил, что подготовка отчетов судмедэкспертов с указанием окончательной причины смерти обычно занимает от четырех до шести недель. «Мы хотим убедиться, что расследование будет завершено должным образом. И мы хотим опубликовать надлежащую информацию», — заявил шериф Мендоса.

Хэкмен, бывший морской пехотинец, стал делать карьеру в кино в начале 1960-х годов и снялся более чем в 80 фильмах. Он получил свою первую номинацию на «Оскар» за роль брата грабителя банков Клайда Барроу в фильме «Бонни и Клайд» 1967 года. Он также был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана в 1971 году за фильм «Я никогда не пел для своего отца».

Его роль Попая Дойла — нью-йоркского детектива, преследующего международных наркоторговцев, — в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» принесла ему славу и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 1993 году он также получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль жестокого шерифа в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный», а в 1988 году Хэкмен был номинирован на «Оскар» за роль агента ФБР в исторической драме 1988 года «Миссисипи в огне».