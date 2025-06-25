Мужчина, бросивший двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, признался правоохранителям, что еще в Египте принял гашиш, сообщает RT. Накануне ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По его словам, он купил наркотики на местном рынке в Каире, а перед рейсом в Москву выпил три бутылки виски в Duty Free.

31-летний мужчина не смог объяснить, почему он бросил ребенка. Он лишь сказал, что его рассудок помутился после прибытия в зону выдачи багажа, отмечает телеканал.

«Силовики сомневаются, что мужчина употреблял только гашиш: он вел себя странно даже через сутки. Вчера у него взяли кровь на анализы», — пишет RT.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п.п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мужчина, как сообщает ГСУ СК России по Московской области, находился в аэропорту, ожидая пересадки на рейс в ближнее зарубежье. У него взяли образцы крови, телефон и вещи для проведения экспертиз.

24 июня в аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего мальчика — схватил его и бросил на пол. Пострадавший ребенок из семьи уроженцев Афганистана, имеющих российское гражданство, он получил перелом черепа. Врачи ввели мальчика в медикаментозный сон, его подключили к ИВЛ. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Нападавший — 31-летний гражданин Беларуси Владимир. У него изъяли наркотики, на допросе он вел себя неадекватно. По данным телеканала 360.ru, у него есть жена и полуторагодовалая дочь. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что с ребенком его родители, они «в ужасном состоянии, даже не могут подобрать слова».