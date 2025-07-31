Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил план «поэтапной аннексии» частей сектора Газа, если сделка с ХАМАС по освобождению заложников окончательно провалится. Это утверждает газета Haaretz.

По данным издания, Нетаньяху обсудил этот план со своими министрами и в ближайшее время официально представит его перед военным кабинетом. Также премьер подтвердил, что уже заручился одобрением администрации Дональда Трампа. План будет введен в действие, «если ХАМАС в ближайшее время не согласится на прекращение огня».

Согласно плану, первым делом израильский суверенитет распространится на созданную Израилем же буферную зону, а затем — на районы севера Газы, прилегающие к израильским городам Сдерот и Ашкелон (до 2005 года там были еврейские поселения).

«Процесс будет продолжаться постепенно, пока весь сектор Газа не будет аннексирован», — утверждает издание.

Как полагает Haaretz, этот маневр нужен Нетаньяху для того, чтобы не допустить выхода из правительства министра финансов Бецалеля Смотрича — ультраправого политика.

Накануне Нидерланды объявили Смотрича, а также министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира персонами нон грата во всей Шенгенской зоне — за то, что те «подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа».

Также это может быть инструментом давления на ХАМАС. При этом эксперты сомневаются, что Нетаньяху всерьез пойдет на полную оккупацию Газы — хотя бы потому, что это чревато партизанской войной, а также возложит на израильское правительство бремя социальных обязательств по Газе.

«Мы не для того уходили из сектора в 2005-м, чтобы возвращаться туда снова», — уверяли корреспондента RTVI дипломатические источники в Иерусалиме.

При этом Израиль настаивает на сохранении своих войск по периметру сектора и в Филадельфийском коридоре — на границе между Газой и Египтом, а также в так называемом коридоре Мораг — он отсекает Хан-Юнис от города Газа. Еще год назад власти объявили, что ширина буферной зоны составит около километра. После завершения строительства она займет около 16% территории сектора Газа.

Судя по всему, этот план Нетаньяху и собирается воплотить — по крайней мере, на первом этапе.

Ранее кнессет перед уходом на каникулы принял заявление — призыв к правительству распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан (Иудею и Самарию). Однако этот документ не имеет юридической силы.