Украинская телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство, сообщили «Комсомольская правда» и телеграм-канал SHOT.

По данным «КП», «на днях» Тодоренко получила паспорт гражданина России. В последние годы ведущая жила и работала в России, имея только украинское гражданство, пишет издание.

Согласно информации SHOT, основанием для получения российского паспорта Тодоренко стал брак с певцом и музыкантом Владом Топаловым, который является гражданином России. Кроме того, телеведущая «внесла изменения в ФНС», утверждает телеграм-канал.

На портале ФНС России есть данные об ИП Регина Тодоренко. Согласно выписке из единого реестра индивидуальных предпринимателей, ведущая зарегистрировала его в марте 2022 года по паспорту иностранного гражданина, имея ВНЖ. 18 марта 2024 года в выписку были внесены изменения, согласно которым владелица ИП имеет российский паспорт.

Регина Тодоренко родилась в 1990 году в Одессе. Поступила в Одесский национальный морской университет, но, не доучившись, перешла в Киевский университет культуры и искусств. В 2008 году Тодоренко приняла участие в украинской версии телепроекта «Фабрика звезд», где стала одной из финалисток. С 2014 года по 2017 год была ведущей телепроекта о путешествиях «Орел и решка». Параллельно Тодоренко продолжала заниматься музыкой, приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале. В 2018 году вышла замуж за российского певца Влада Топалова. С 2020 года Тодоренко работала на российских телеканалах НТВ, ТНТ, «Пятница» и «Суббота» в различных проектах.

После начала боевых действий на Украине Тодоренко написала в своем телеграм-канале, что в ее семье по-разному отнеслись к военному конфликту. «Правды мы не найдем. Не увидим истину, так как никто из нас не знает, какую на самом деле ведут игру генералы, но из-за этих игр гибнет простой солдат и мирный народ», — говорится в публикации.

В 2022 году украинское правительство ввело санкции против Регины Тодоренко и других украинских артистов, которые остались жить и работать в России после начала военной операции. Ограничения касались всех счетов и активов ведущей на территории Украины.

Украинские артистки и российское гражданство

17 марта певица Любовь Успенская сообщила ТАСС о получении российского гражданства.

«И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <…> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — приводит слова певицы ТАСС.

Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Позже проживала в США, где получила американское гражданство. С середины 1990-х артистка живет в России.

По данным СМИ, в конце февраля 2024 годадокументы на получение российского гражданства подала украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек).